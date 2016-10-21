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НАТО уже «рулит» украинским министром обороны и его армией

опубликовано alex1943 в Пт, 21/10/2016 - 23:35 Новость: тема тэги гео
Poltorak
Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил: "Уже в первой половине ноября группа стратегических советников в полном составе начнет свою работу". Группа стратегических иностранных советников из Великобритании, Канады и Литвы начнет работу в министерстве обороны Украины, сообщил Полторак после встречи с советниками.

По словам Полторака, советники из дружественных стран поделились первыми впечатлениями от знакомства с оборонным ведомством. Они также определились с ближайшими планами работы. Советники стран НАТО помогают Минобороны Украины с реформированием армии.

В связи с этим министр выразил уверенность, что в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами удастся воплотить запланированные реформы в армии. По его словам, стратегический советник от Канады Джилл Синклер во время разговора отметила, что "скорость изменений зависит от уровня доверия".

Коль реформы в апмии "суверенной" Украины доверяют проводить иностранным советникам, то о какой "независимости" можно утверждать?..

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