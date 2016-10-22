Сводка событий в Сирии за 21 октября 2016 года

Гуманитарная пауза в сирийском Алеппо будет действовать еще сутки, объявили в Минобороны РФ. Дальнейшая судьба операции во многом зависит от того, как боевики воспользуются этим шансом — для выхода из города или для перегруппировки сил. Пока на мирные усилия России и Сирии они отвечают прицельным огнем по пунктам пропуска и массовыми расправами над мирными жителями. Из-за угрозы безопасности ООН не может начать медицинскую эвакуацию.

Второй день гуманитарной паузы в Алеппо прошел не лучше первого. Боевики террористических группировок и отряды, которые на западе называют умеренными оппозиционерами, сделали все возможное, чтобы желающие не смогли воспользоваться коридорами. Вновь стреляли по людям, в результате чего погибли 8 человек. Запугивали мирных жителей, жестко подавляли стихийные митинги в восточной части города.

Радикалы не только силой пытаются помешать желающим выйти по гуманитарным коридорам. Сегодня после дневной молитвы в мечетях работали вербовщики террористических группировок, которые убеждали верующих в том, что всех, кто выходит из восточных кварталов, расстреливают. Боевики пользуются тем, что у жителей восточной части нет доступа к информации, Интернет там не работает, не везде есть телефонная связь.

За два дня, что длиться гуманитарная пауза, не более трех больших семей смогли бежать из восточного Алеппо — это около 25 человек. Всего же в кварталах, что контролируют боевики, около 100 тысяч жителей.

С такой же жестокостью радикалы относятся и к тем боевикам, которые решили выехать в провинцию Идлиб. Отряды разоружают террористы бывшего филиала "Аль-Каиды" в Сирии, главарей расстреливают за попытку уйти.

Северный гуманитарный коридор в районе трассы Кастелло. Сегодня здесь даже задействовали представителей курдского ополчения в качестве посредников между боевиками и правительственными силами. Но переговоры провалились, через трассу Кастелло не вышел ни один боевик.

Агитационный отряд правительственных сил через громкоговорители, а тут до линии фронта не более полукилометра, продолжают убеждать боевиков покинуть восточную часть города, чтобы избежать боестолкновений в густонаселенных кварталах. Но на призывы радикалы отвечают огнем из минометов и стрелкового оружия. Исламисты любой ценой пытаются сохранить численность группировок и не лишиться живого щита. Если мирные жители покинут восточную часть, исламисты не смогут удержать половину крупнейшего города Сирии.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 832. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 45 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (24), Дамаск (19) и Хама (2).

По оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, ВКС России и ВВС Сирии удары не наносили.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил о том, что боевики в Алеппо начали получать переносные зенитные ракетные комплексы.

Москва подтвердила США, что готова продлевать режим тишины в Алеппо до тех пор, пока боевики не станут его нарушать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин, когда участвовал в трехсторонней встрече по Сирии в Берлине, отвечая на вопрос о гуманитарных паузах, четко сказал, что мы готовы режим перемирия продлевать до тех пор, пока "Джебхат ан-Нусра" и сотрудничающие с нею боевики не станут устраивать провокаций, не станут нарушать режим тишины, пытаться препятствовать выходу мирных граждан из осужденного Восточного Алеппо", - напомнил Лавров. Он отметил, что эта позиция была подтверждена американской стороне.

Министр выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на жесты доброй воли РФ и Сирии в Алеппо, "Ан-Нусра" отказывается уходить из этого города. Он также обратил внимание на то, что террористы саботируют усилия ООН по налаживанию поставок гуманитарной помощи в Алеппо, препятствуют выходу из города мирных жителей. "И "Джабхат ан-Нусра", и "Ахрар аш-Шам", еще другие организации, которые сотрудничают с ними, по сути дела саботируют усилия ООН - при нашей поддержке, при поддержке сирийского правительства наладить поставки гуманитарной помощи в восточный Алеппо", - сказал Лавров.

Он сообщил, что террористы напрямую обстреливают те маршруты, по которым гуманитарная помощь может поступать. "Они с использованием угроз, шантажа и грубой силы препятствуют выходу мирных граждан, гражданского населения из восточного Алеппо. И препятствуют даже выходу тех боевиков, которые готовы откликнуться на призыв ООН, на те возможности, которые РФ и сирийское правительство предоставили им, чтобы они покинули этот район и перестали тем самым ассоциироваться с террористами на пресс-конференции", - сказал министр.

При этом Лавров заявил, что Москва не удивлена заявлением международной коалиции во главе с США о том, что "Джебхат-ан-Нусра" не является их целью. "Я давно уже в ходе наших регулярных непрекращающихся контактов с госсекретарем США Джоном Керри обращаю внимание на то, что коалиция достаточно сдержанно работает против ИГИЛ, но в том, что касается "Джебхат-ан-Нусры", мы не видим не то чтобы какого-то результата. Мы не видим вообще даже попыток подавлять эту террористическую организацию", - сказал Лавров.

"У нас возникают подозрения, что есть осознанные линии на сохранение "Джебхат-ан-Нусры" в качестве наиболее боеспособной силы, которую кто-то хочет, наверно, использовать в конечном итоге для силового свержения режима в Дамаске", - сказал Лавров, отметив, что "это напрямую нарушает резолюции СБ ООН, которые принимались, прежде всего, на основе российско-американских инициатив".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби выразил категорическое несогласие с мнением, что США могут использовать террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" против властей Сирии. "Это абсолютная неправда", - сказал он.

США обеспокоены сообщениями о том, что боевики обстреливают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из сирийского города Алеппо. Об этом, заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

«Я видел эти сообщения. Если они являются правдой, то это вызывает нашу глубокую обеспокоенность», — сказал дипломат. При этом он напомнил, что одна из целей гуманитарной паузы — помочь людям выйти из Алеппо.

США приветствуют сообщения о продлении гуманитарной паузы в районе сирийского города Алеппо и видят, что она продолжается, также заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

Кирби отметил, что Госдеп не может подтвердить, кто мешает доставке гуманитарной помощи в сирийский город Алеппо. Его попросили прокомментировать сообщения о том, что к этому может быть причастна сирийская оппозиция. «Я не могу утверждать, что этого не происходит. Безусловно, если это правда, то это вызывает опасения», - сказал он. Кирби отметил, что США «обсуждают это со своими партнерами, чтобы гарантировать, что не оппозиция».

США не исключают введения санкций против России из-за боевых действий в Сирии, заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест. Представитель американского президента отметил, что подход США «заключается в том, чтобы оставить возможность введения санкций на столе». «Мы ясно дали понять, что наша озабоченность действиями России в Сирии значительна»,— подчеркнул Эрнест, добавив, что «применение этого варианта приносит наибольший эффект при тщательной координации с нашими союзниками и партнерами в мире».

Джошуа Эрнест добавил, что Белый дом не намерен детально говорить о том, какие конкретно санкции могут быть введены. Это обусловлено желанием воспрепятствовать попытке тех, против кого они вводятся, принять превентивные меры и смягчить для себя последствия. «Это один из инструментов, который доступен президенту»,— отметил господин Эрнест. Представитель Белого дома заверил журналистов, что Вашингтон предпринимает все возможное для того, чтобы снизить уровень насилия в Сирии.

Совет ООН по правам человека призвал провести расследование событий в сирийском Алеппо, передает Reuters. В ходе расследования независимая комиссия должна установить всех ответственных за предполагаемые нарушения в Алеппо.

Кроме этого, организация призвала немедленно прекратить боевые действия в регионе, чтобы предоставить доступ гуманитарной помощи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюз должен рассматривать все возможные варианты давления на Россию и президента Сирии Башара Асада с целью прекратить авиаудары по территории сирийского Алеппо. «У нас есть очень четкое представление о роли России и очень четкое представление о том, что ЕС нужно дать ясное заявление», — сказала она.

Британский премьер подчеркнула, что если в Сирии «продолжатся зверства, то будут рассматриваться все варианты». «Это именно то, что мы собираемся делать», — добавила она. «Необходимо продолжить давление на Россию, чтобы она прекратила атаки на Алеппо», — сказала премьер, сообщает «Би-би-си». Мэй отметила, что страны ЕС согласились с этим планом действий.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что вопрос о ситуации в Алеппо должен рассмотреть Международный уголовный суд.

«Ситуация должна быть срочно передана в Международный уголовный суд. Все стороны этого конфликта должны знать, что они будут подотчетны за международные преступления, которые они совершают», – приводит его слова ТАСС. По его словам, бомбардировки Алеппо – «не просто трагедия, они представляют собой преступления исторического масштаба».

За рассмотрение ситуации в Алеппо в МУС высказался также выступивший на сессии председатель Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Паулу Сержиу Пинейру. «Те, кто совершает военные преступления, преступления против человечности, прекратят нарушать законы войны только тогда, когда они поймут, что будут привлечены к ответственности. Поэтому передача конфликта в Сирии в МУС или в другой специальный международный судебный механизм необходима для разрешения этого конфликта», – заявил он.

Министр Великобритании по Ближнему Востоку Тобиас Эллвуд заявил на спецсессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН, что Россия якобы только ухудшает ситуацию в Сирии, а не разрешает конфликт. «Россия, вы только ухудшаете ситуацию в Сирии, а не разрешаете конфликт», - заявил министр заседании спецсессии СПЧ, посвященном ситуации в Алеппо. Эллвуд заявил, что Великобритания ожидает «не таких действий» от России как одного из постоянных членов Совбеза ООН.

При этом постоянному представителю России при ООН в Женеве Алексею Бородавкину не дали закончить речь на заседании спецсессии, посвященному ситуации в Алеппо. Ему без предупреждения отключили микрофон.

Спецсессия СПЧ созвана по инициативе Великобритании, которую поддержали США, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Турция и ряд других стран.

Нет никаких доказательств, что Россия нарушает международное право в Сирии, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, комментируя заявления французского руководства о якобы военных преступлениях со стороны ВКС РФ в Алеппо.

«Я бы не хотел вовлекаться подробно в комментарии по данному вопросу. Во-первых, Владимир Путин и Франсуа Олланд встречались, и у Олланда была возможность напрямую обсудить все эти вопросы. Обсуждали ли они конкретно этот аспект, я не знаю, но знаю, что они обсуждали Сирию в Берлине. Хочу только подчеркнуть, что мы уже говорили неоднократно. Никаких доказательств тому, в том числе у французов, того что Россия нарушает международное право в Сирии, нет», – заявил Долгов в интервью РИА «Новости».

«С точки зрения верховенства права, для нас абсолютный приоритет – это защита гражданского населения и мы постоянно подчеркиваем. Дайте нам хотя бы один факт, нам никто не представил никаких фактов, поэтому это голословные обвинения», – добавил Долгов.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) в пятницу, 21 октября, по итогам специальной сессии в Женеве одобрил резолюцию по Сирии, предложенную Великобританией. 24 члена Совета выступили «за», 7 - «против», 16 человек воздержались от голосования. Россия проголосовала против резолюции. Она предложила внести в нее несколько поправок.

В резолюции говорится, что СПЧ ООН требует от всех участников конфликта в Сирии немедленного выполнения своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом. В Совете считают единственным решением кризиса в стране политический процесс под руководством сирийцев в рамках женевских договоренностей.

Как подчеркивается в резолюции, СПЧ ООН осуждает акты насилия в отношении мирных граждан со стороны террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат Ан-Нусра» в Сирии.

Проект резолюции СПЧ по Алеппо, представленный Великобританией, по сути, направлен на оправдание джихадистов. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин, выступая на спецсессии СПЧ в Сирии. "Вынуждены констатировать, что и сессия, и проект резолюции являются частью информационной войны, направленной, по сути, на оправдание джихадистов и их зверств", - заявил дипломат.

Генеральная Ассамблея ООН провела неформальное заседание по ситуации в Сирии. Постпред России при ООН Виталий Чуркин с недоумением отметил, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, говоря о кризисе в Сирии, не упомянул присутствие в стране террористов.

«Как такое возможно, что генеральный секретарь ООН говорит о ситуации в Сирии, о тяжелейшей гуманитарной ситуации, которая там сложилась, и ни словом не упоминает террористические организации, ни "Джебхат ан-Нусру", ни ИГ?» — приводит «РИА Новости» слова Виталия Чуркина.

Глава военного ведомства Бельгии Стивен Вандепут использует заведомо ничтожные оправдания, чтобы отвлечь внимание общественности от бомбардировки села Хассаджек под Алеппо в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Это говорит либо о непонимании господином Вандепутом переданного российской стороной документа, либо о стремлении Центрального командования ВС США, отвечающего за выдачу целеуказаний самолетам международной коалиции в Сирии, уйти от ответственности за гибель в результате бомбардировки шести мирных сирийцев», — заявил Конашенков, напомнив, что российское военное ведомство уже представило «фактическую поминутную картину действий бельгийских самолетов 18 октября от взлета до посадки».

Россия встревожена сообщениями об ударах ВВС Турции по северным районам Сирии, населенным курдами. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сирия - суверенное государство, член ООН - обладает полным суверенитетом над своей территорией и над своим воздушным пространством, - отметил он. - Что касается сообщений об авиаударах, которые турецкие ВВС наносят по северным районам Сирии, то мы весьма встревожены тем, что происходит. Как я понимаю, речь идет об ударах по районам, населенным курдами".

Представители прокуратуры Кабардино-Балкарии заявили, что 55 местных жителей объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях в Сирии. «В текущем году возбуждено 24 уголовных дела в отношении 21 участника незаконных вооруженных формирований на территории Сирии, направлено в суд — 4, в отношении 55 организован международный розыск», — сообщили в прокуратуре.

Согласно данным представителей прокуратуры, до середины октября 2016 года к уголовной ответственности привлечены 44 участника и 20 пособников незаконных вооруженных формирований, выявлено четыре факта финансирования терроризма, осуждены 28 лиц за совершение преступлений террористического характера.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Беньямин, Шурфа, Эль-Хадер, северные фермы в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани, кварталы Аз-Загра, Рамуси, «1070», Эль-Машарка, Хай-эль-Ансари, Дар-Меньян, Эль-Махамед, Сулейман-Халяби, а также позиции правительственных войск в районах цементного завода, торгового центра «Кастелло», военной академии Эль-Асад, дороги «Кастелло», пункта пропуска № 8 в районе квартала Шейх Наджар в городе Алеппо.

В городе действует режим гуманитарной паузы.

Боевики сосредоточили более 1,2 тысячи человек с танками и бронемашинами для наступления на сирийский город Алеппо, сообщил начальник ГОУ ГШ ВС РФ Сергей Рудской. Он отметил, что террористы продолжают получать оружие и боеприпасы, а теперь им начали поступать и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). «Мы наблюдаем их концентрацию вокруг Алеппо и подготовку к очередному прорыву в восточные районы города»,— сказал он.

Представитель Генштаба отметил, что только за последние сутки в населенные пункты Мансура, Караси и квартал 1070 прибыло более 200 боевиков. «Всего для наступления на Алеппо с юго-западного направления сосредоточена группировка незаконных вооруженных формирований численностью свыше 1,2 тыс. человек, в том числе около 30 террористов-смертников. На вооружении у них имеются танки, бронемашины и более 20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами»,— сказал он.

Министерство обороны России согласовало с ООН вывоз из восточной части Алеппо 200 больных и раненых вместе с семьями. Как сообщил «РИА Новости» дипломатический источник, «именно такие данные были поданы ООН российской стороне при согласовании гуманитарного плана».

Идут тяжелые бои в районе 1070, где боевики теснят правительственные войска.

Отмечено боестолкновение на востоке провинции в районе Расм Аль-Хермель.

Протурецкие боевики захватили фермы к северо-востоку от н.п. Harbul. Идут бои за н.п. Шейх Исса и Умм Хош, которые защищают бойцы SDF.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила 4 тактические единицы, три боевые позиции, два автомобиля и заминированное транспортное средство ИГ. У города Мара - артиллерийскую батарею ИГ.

Идлиб. ВВС САР атаковали боевиков в н.п. Кафр-Нубль и Хан-Шейхун.

Латакия. ВВС САР нанесли удары по боевикам в населенных пунктах Тардин, Кафр-Санад, Аль-Кинда, Халлюз и к западу от Ктаф Раджуб.

Хама. В н.п. Марын-Аслаиб доставлена тонна гуманитарных грузов.

Боевики обстреляли жилые постройки и ТЭС в населенном пункте Мардес.

Идут бои в населенных пунктах Суран, Тель Ан-Насрия, Аль-Латамна, Тибат Аль-Имам, Морк, Аль-Ляхая, Аз-Заллякият, Мааркаба, Кафр-Зейта, Аль-Масасна и к востоку от Хельфаи.

Дамаск. ИА «Аль Масдар» сообщает, что на этой неделе старейшины из города Дума, являющегося оплотом группировки "Джейш аль-Ислам", обратились к властям Сирии и представителям российского военного командования с предложением о прекращении кровопролития. На этой же неделе совместная делегация сирийских и российских военных прибыла в Думу для обсуждения условий примирения.

Ранее находящиеся в Думе боевики отклонили предложение сирийской армии о примирении, однако ввиду недавних поражений в Восточной Гуте, они всё же согласились обдумать эту идею.

В качестве жеста доброй воли правительство Сирии направило жителям Думы гуманитарную помощь, а также приостановило все боевые операции в Восточной Гуте.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Дума, Хараста, Джобар и позиции правительственных войск в районе ферм Кусаир.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Хауш-Эль-Фара, Джобар, Хауш-Харабу, фермы населенного пункта Дейр-Али, электростанция и позиции правительственных войск в районе населенного пункта Джобар, лагеря Эль-Вафидин в районе населенного пункта Мазраат-Махмуд, столичной больницы Ибн-эль-Валид, перекрестка «Самади», школы медицинской службы в населенном пункте Хараста.

В Джобаре боевики группировок «Джейш Аль-Ислам», «Фейляк Аль-Ислам» и «Фейляк Аль-Рахман», используя подземный тоннель, предприняли безуспешную атаку на позиции правительственных сил.

Власти Сирии прекратили производство по уголовным делам в отношении ряда боевиков в пригороде Дамаска Муадамии. В результате амнистии, ряду боевиков и их семьям разрешено не покидать Муадамию, где уже начались ремонтно-восстановительные работы.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила три тактические единицы, две боевые позиции и транспортное средство ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила путь снабжения, нефтяную скважину, резервуар для сбора масла и качалку ИГ. У города Айн Иса – уничтожила здание штаб-квартиры ИГ.