Плоды американской демократии дозрели окончательно

Как сообщила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне, местные власти штатов Техаса, Луизианы и Оклахомы отказали представителям российских дипломатов в присутствии на избирательных участках во время проведения президентских выборов. Российским дипломатам пригрозили уголовным преследованием в случае нарушения требования американских властей.

"К сожалению, по большей части мы получили отрицательные ответы вплоть до угроз, что наш интерес и появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние", — говорится в опубликованном на сайте посольства заявлении.

В пятницу официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что наблюдателям РФ следовало добиваться допуска на выборы в США в составе миссии ОБСЕ.

В российском посольстве «удивлены, если не сказать жестче» отказом, потому что до сих пор участие в выборах в качестве наблюдателей является "нормальной функцией посольств" и американские дипломаты действуют в соответствии с ней в России.

"В целом мы разочарованы тем, как администрация реагировала, а тем более как недружественно подает сейчас наше желание делать обычную дипломатическую работу, как мы надеялись, в уважительном контакте с властями страны пребывания", — говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.

В посольстве пояснили, что российские дипломаты "не обращались в госдеп с заявками на осуществление наблюдения за выборами. "Мы в порядке уважительного выполнения наших дипломатических функций направили в государственный департамент информацию о наших планах", — говорится в сообщении.

В дипмиссии сообщают, что целью присутствия на выборах российских дипломатов было ознакомиться с американским опытом организации и проведения голосования. "К сожалению, по большей части мы получили отрицательные ответы вплоть до угроз, что наш интерес и появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние", — сообщила пресс-служба посольства.

В Москве подчеркивают, что Россия имеет право выбирать форму наблюдения на выборах в США, а национальное присутствие российских наблюдателей дало бы более объективную оценку, чем их работа в составе миссии ОБСЕ.