Европейский сон майдана породил чудовищ
опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 11:10 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Европейский сон майдана породил чудовищ
опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 11:10 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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