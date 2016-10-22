Европейский сон майдана породил чудовищ

Майданные иллюзии уже дорого обошлись Украине, лишившейся Крыма, юго-восточных регионов Донбасса, загубившей десятки тысяч жизней, подорвавшей собственную экономику. Но последствия будут ещё дороже, считает глава «Публичного аудита» Максим Гольдарб.

По его словам Порошенко просто взял да и заложил всю Украину, обрекая её на пребывание в долговой яме. Ведь из 13 миллиардов золотовалютных резервов Украины на сегодня 12.9 миллиарда – это заёмные средства Международного валютного фонда.

При этом гривна обесценилась в 3 раза, банковская система Украины практически разрушена, а отток денег из финансовой системы огромен. Платежеспособность рядовых украинцев в постмайданный период упала в 4 раза, розничная торговля «просела» на 36 процентов. Попытки поправить ситуацию продажей приватизируемых предприятий провалилась. Наглядный пример тому – Одесский припортовый завод. Первоначально его предполагали продать за 1.2 миллиарда долларов, сейчас цена упала в 2.5 раза. Но не берут. Предполагается, что отдадут эдак тысяч за двести зелёных.

Дешевле – только даром.