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Наташа Королёва оказалась «ватой» и террористкой

опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 11:17 Новость: тема тэги гео
Наташа Королёваа оказалась ватой
Широко известный на Украине фашист со стажем Дмытро Корчинский – лидер неонацистской группировки «Братство» торжественно опубликовал на своей страничке в Фейсбуке документ, подтверждающий что СБУ запретило известной российской певице Наташе Королёвой, кстати, уроженки Киева, въезд на Украину сроком на 5 лет.

Причём сделано это было по обращению в Службу безопасности депутата Верховной Рады Оксаны Корчинской, супруги лидера «Братства». Ей показалось, что Наташа представляет опасность для нынешнего киевского режима. Так что запланированный на 14 декабря сего года концерт Королёвой в Киеве не состоится, что весьма огорчит её многочисленных поклонников.

А бравому нацику Корчинскому не стоит праздновать перемогу. Ведь ему теперь надо избегать личной встречи с Наташиным супругом – весьма накаченным атлетом Тарзаном. Тот сможет сделать заслуженному фашисту весьма чувствительное «физическое замечание».

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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