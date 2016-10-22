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У страха глаза велики

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 11:47 Новость: тема тэги гео
bel700
СБУ под угрозой применения истребителей заставили вернуться гражданский самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Киева (Жуляны) в Минск. Самолет, который не успел долететь 50 км. до воздушного пространства Белоруссии, был возвращен в аэропорт вылета, сообщили в подразделении госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) Украэроцентр.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. За подробным комментарием о причинах возврата самолета в вышеуказанных органах рекомендовали обратиться в СБУ.

По информации авиакомпании, самолет в соответствии с расписанием самолет вылетел из аэропорта Жуляны в Минск, но за 50 км до входа в воздушное пространство Белоруссии воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра "Киев" (входящего в "Украерорух"), о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители.

Командир воздушного судна выполнил поступившее указание и в 15:37 приступил к снижению. В 15:55 самолет авиакомпании "Белавиа" приземлился в международном аэропорту Жуляны. После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

После дозаправки в 16:37 рейс В2-840опять вылетел в Минск и благополучно приземлился в Национальном аэропорту "Минск" в 17:33 по местному времени.
Что касается снятого с рейса пассажира, то он, как сообщили в авиакомпании, правоохранительными органами Украины был отпущен и вылетел в 19:00 рейсом B2-830 авиакомпании "Белавиа" в Минск.

"Белавиа" намерена требовать с ГП "Украерорух" возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в международный аэропорт "Жуляны", - заявляют в авиакомпании.
Руководство авиакомпании также принесло свои извинения пассажирам за долгую прогулку и нервный стресс.

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