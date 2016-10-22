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За сутки в Дагестане были нейтрализованы две группы террористов

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 12:31 Новость: тема тэги гео
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Два бандита, причастные к преступлениям террористической направленности были нейтрализованы в результате успешной спецоперации в селе Кванада Цумадинского района Дагестана. Еще два - в Кизилюртовском районе, на окраине села Стальское. Эту информацию подтвердили в субботу в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

В селе Кванада "После обнаружения точного местонахождения преступников им было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что бандиты ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам спецподразделений. Ответным огнем они были нейтрализованы", — говорится в сообщении.

В Кизилюртовской районе "В 22.30 при проведении проверочных мероприятий сводным нарядом, состоящим из сотрудников ФСБ и МВД, была предпринята попытка остановить автомобиль "Нива". Однако находившиеся в ней лица открыли огонь из автоматического оружия. Ответными действиями нейтрализованы двое боевиков", — говорится в сообщении.

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