За сутки в Дагестане были нейтрализованы две группы террористов

Два бандита, причастные к преступлениям террористической направленности были нейтрализованы в результате успешной спецоперации в селе Кванада Цумадинского района Дагестана. Еще два - в Кизилюртовском районе, на окраине села Стальское. Эту информацию подтвердили в субботу в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

В селе Кванада "После обнаружения точного местонахождения преступников им было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что бандиты ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам спецподразделений. Ответным огнем они были нейтрализованы", — говорится в сообщении.

В Кизилюртовской районе "В 22.30 при проведении проверочных мероприятий сводным нарядом, состоящим из сотрудников ФСБ и МВД, была предпринята попытка остановить автомобиль "Нива". Однако находившиеся в ней лица открыли огонь из автоматического оружия. Ответными действиями нейтрализованы двое боевиков", — говорится в сообщении.