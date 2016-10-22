Украинский депутат заставлял несовершеннолетних девочек заниматься проституцией

Депутат сельского совета с Тернопольщины шантажом заставлял девушек заниматься проституцией. Среди тех, кто попал на крючок сводника-шантажиста, была и 16-летняя школьница из Ровенской области. Девушка доверилась незнакомцу, а когда узнала, что его обещания — сплошная ложь, отказалась становиться проституткой. Месть «кавалера» была извращенно-изысканной.

Оперативники отдела по борьбе с торговлей людьми вышли на след депутата Почапинецкого сельского совета Тернопольского района. 35-летнего мужчину подозревают в сводничестве, распространении детской порнографии и вовлечении в проституцию.

Что человек занимается такими грязными делами, жена подозреваемого узнала от оперативников.

— Эта ужасное происшествие произошло с несовершеннолетней жительницей Ровенской области, — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с торговлей людьми Александр Буняк. — 16-летняя школьница в соцсетях познакомилась с состоятельным бизнесменом, который, по его словам, из-за постоянной занятости предпринимательством и волонтерством никак не мог устроить семейную жизнь. Переписывались около месяца. Школьница стала доверять незнакомцу, поэтому по его просьбе выслать в приват фотографии в стиле «ню» ответила согласием. Кавалер убеждал, что о своей будущей женой он должен знать все. Но события вернули совершенно в другое русло. «Бизнесмен» оказался не тем, за кого себя выдавал, а фото ему нужны были для шантажа.

Несовершеннолетнюю злоумышленник поставил перед выбором: либо она занимается проституцией, или откровенные фотографии увидят все. Девушка сначала согласилась, и в конце ей хватило смелости, в отличие от других жертв, сказать извращенцу — «нет». Уже через некоторое время директор школы вызвал в свой кабинет ее с матерью и предупредил об отчислении из учебного заведения. Причиной стали те же зловещие фото, которые злоумышленник разместил на сайте школы.

— Среди тех, кто сначала соблазнился на предложение так называемого «бизнесмена» вить семейное гнездо, а в дальнейшем стал жертвой шантажа и таки согласился торговать собственным телом ради обогащения сутенера, стали три девушки из Тернополя, — сообщил Александр Буняк. — Жертвы вынуждены были выезжать к клиентам на вызов, только этого требовал сводник, иначе рисковали стать посмешищем из-за откровенных фото, которыми каждый раз их шантажировал злоумышленник.

Девушки больше всего боялись быть осужденными близкими, знакомыми, друзьями. А злоумышленник на это и рассчитывал. Поэтому почти два года вел свои грязные дела. Чтобы искать клиентов, разместив в Интернете объявление о предоставлении сексуальных услуг, и таким образом на заработанные от эксплуатации чужих тел деньги, а это от 500 до 1000 гривен, содержал собственную семью.

Кто знает, сколько бы еще продолжались лишения доверчивых тернополянок, и сколько бы еще девушек попали в сети разврата, искусно расставленные сельским депутатом, если бы за дело не взялись полицейские. Продолжается досудебное расследование.