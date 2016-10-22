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Юрий Луценко: «Моя цель очень проста - до конца года передать суду дело Януковича»

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 12:59 Новость: тема тэги гео
Jurij
До конца текущего года генпрокурор Юрий Луценко обещает передать в суд дело в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом он заявил, выступая в Национальной академии прокуратуры 22 октября, сообщает Укринформ.

"Моя цель очень проста - до конца этого года передать суду большое дело Януковича и его преступной организации. Несмотря на инертность системы, делаю все, чтобы это состоялось", - сказал Луценко.
Он также добавил, что среди его коллег в прокуратуре есть такие, кто сомневается, что дело против Януковича и его соратников будет готово к концу года.

"Скажу откровенно, на данный момент много моих подчиненных говорят о невозможности такого действия, в частности руководитель департамента по спецрасследованию по Майдану заявляет о неготовности передать обвинительный акт против Януковича, Захарченко и тому подобное. Я, тем не менее, буду делать все важные шаги, чтобы эта поставленная передо мной задача была решена в этом году", - добавил Луценко.

Несмотря на отсутствие основного условия для проведения суда – импичмента Януковичу – Луценко «будет делать все важные шаги». Задачу решит проверенными луценковскими методами. Закон ему давно уже не указ, как и Конституция. Вангуем: все не согласные с ним в этом вопросе, включая и руководителя департамента по спецрасследованию по Майдану, будут в худшем случае «люстрированы», в лучшем – не пройдут по конкурсу, который сейчас объявлен во всех органах прокуратуры.

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