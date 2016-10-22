Обстрелу Александровки предшествовал полет беспилотника

Украинские каратели 21 октября провели две разведки с воздуха. Около 14 часов беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии появился в небе над позициями армии ДНР под Ясиноватой.

Еще одни «дрон» был запущен в 16 часов с позиций ВСУ, находящихся к западу от поселка Еленовка. БПЛА облетел местность вокруг села Александровка Марьинского района ДНР.

А когда украинские вояки в 21 час вновь открыли по селу Александровка огонь из минометов калибра 120 миллиметров, было заметно, что стрельба ведется более прицельно, чем тогда, когда бьют просто по площадям.

Минометчики ВСУ использовали сведения, записанные разведывательной аппаратурой беспилотника. Один из частных домов в Александровке получил прямое попадание и сгорел.