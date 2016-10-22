В прифронтовой полосе создаются центры модернизации боевой техники

Украинские военные на луганском фронте за сутки 21 октября три раза обстреляли территорию у памятника князю Игорю и его дружине. Огонь велся из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, а также из автоматических гранатометов.

Разведкой Народной милиции ЛНР установлено, что по приказу командования ВСУ в прифронтовой полосе создаются центры по ремонту и модернизации боевой техники. Такие центры разворачиваются на базе бывших предприятий по ремонту грузовых автомобилей и грузовых машин.

Уже сейчас украинское военное командование наметило создать центры по ремонту и модернизации боевой техники в поселке Станица-Луганская, а также в городах Золотое и Попасная.

Создание центров, где боевые машин будут проходить ремонт и модернизацию, указывает и на то, что командование ВСУ намерено продолжать подтягивание к луганскому фронту различных средств ведения войны, причем, в возрастающих масштабах.