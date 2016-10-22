Мало им Наташи Королевой, нацики третируют украинских исполнителей – «Потапа и Настю»

По сообщению украинское информагентство УНИАН, концерт известных украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских отменили в городе Хмельницкий.

По данным агентства, накануне вечером возле частного развлекательного заведения, где должен был состояться концерт, собрались около сотни сторонников "автомайдана", "Правого сектора" и всеукраинского объединения "Свобода", которые поначалу вели себя спокойно. За час до начала концерта националисты стали бросать яйца, дымовые шашки и разлили кровь в фойе помещения.

В комментарии агентству владелец развлекательного заведения Виктор Викарчук заявил, что данная акция была хорошо спланированной провокацией.

"За час до официального начала концерта Потапа и Насти, около 19.00 (время совпадает с мск — ред.) я как арендодатель помещения принял решение его отменить. Эту информацию решил донести до митингующих, которые собрались возле нашего заведения. И это их не остановило, потому что люди пришли вовсе не против Потапа и Насти – им было все равно, будет ли концерт. Насколько удалось выяснить, эта акция была проплачена, и так называемые протестующие должны были стоять под заведением до 10 вечера", — подчеркнул бизнесмен.

Из досье: «Потап и Настя» — украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских. Продюсером, автором текстов и музыки, режиссёром и сценаристом клипов группы является Алексей Потапенко (Потап).

В 2007 году дуэт «Потап и Настя» победил на III Всероссийском конкурсе «Пять звёзд» и получил право исполнить гимн Олимпиады 2014 года в Сочи. В дальнейшем дуэт удостоился многих других музыкальных наград, среди которых «Песня Года», «Золотой Граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Шарманка», «Премия RU.TV»[1].