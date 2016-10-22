Главная

Мало им Наташи Королевой, нацики третируют украинских исполнителей – «Потапа и Настю»

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 13:39 Новость: тема тэги гео
potap-nastya
По сообщению украинское информагентство УНИАН, концерт известных украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских отменили в городе Хмельницкий.

По данным агентства, накануне вечером возле частного развлекательного заведения, где должен был состояться концерт, собрались около сотни сторонников "автомайдана", "Правого сектора" и всеукраинского объединения "Свобода", которые поначалу вели себя спокойно. За час до начала концерта националисты стали бросать яйца, дымовые шашки и разлили кровь в фойе помещения.

В комментарии агентству владелец развлекательного заведения Виктор Викарчук заявил, что данная акция была хорошо спланированной провокацией.
"За час до официального начала концерта Потапа и Насти, около 19.00 (время совпадает с мск — ред.) я как арендодатель помещения принял решение его отменить. Эту информацию решил донести до митингующих, которые собрались возле нашего заведения. И это их не остановило, потому что люди пришли вовсе не против Потапа и Насти – им было все равно, будет ли концерт. Насколько удалось выяснить, эта акция была проплачена, и так называемые протестующие должны были стоять под заведением до 10 вечера", — подчеркнул бизнесмен.

Из досье: «Потап и Настя» — украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских. Продюсером, автором текстов и музыки, режиссёром и сценаристом клипов группы является Алексей Потапенко (Потап).

В 2007 году дуэт «Потап и Настя» победил на III Всероссийском конкурсе «Пять звёзд» и получил право исполнить гимн Олимпиады 2014 года в Сочи. В дальнейшем дуэт удостоился многих других музыкальных наград, среди которых «Песня Года», «Золотой Граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Шарманка», «Премия RU.TV»[1].

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет