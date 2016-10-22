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Выбросили из автомобиля и уехали, — у тернопольчанина отобрали машину посреди дороги

опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 13:55 Новость: тема тэги гео
Рено Кенго

Работники Жовковского отделения полиции вернули владельцу угнанный автомобиль и задержали злоумышленников, причастных к незаконному завладению транспортным средством.

В Жовковское отделение полиции за помощью обратился 35-летний житель Тернополя. Мужчина сообщил, что когда он ехал на своем автомобиле «Рено Кенго» автодорогой «Львов-Рава-Русская» в районе села Добросин дорогу ему перегородил автомобиль «Опель», из которого вышли двое мужчин. Злоумышленники выбросили его из автомобиля «Рено», сели за руль и поехали в неизвестном направлении.

Проведенными мероприятиями полицейские разыскали похищенный «Рено» и задержали злоумышленников. Ими оказались двое жителей одного из сел района в возрасте 22 и 31 год. На момент совершения преступления мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Проводится досудебное расследование, сообщают в отделе коммуникации Нацполиции.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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