Украинские диверсанты опять активизируются в Донецке
опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 14:17 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Украинские диверсанты опять активизируются в Донецке
опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 14:17 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Элемент войны.
Дискредитировать бдительность,посеять подозрительность и страх,укрепить страх и усилить нервозность,...,притупить бдительность и совершить после отупления от ожидания теракт...Работа спецслужб в связке с населением на опережение. Наличие опытных спецслужб обязательно...Как то так.
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