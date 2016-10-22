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Украинские диверсанты опять активизируются в Донецке

опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 14:17 Новость: тема тэги гео
Автомобиль службы разминирования

Украинские диверсанты не только пытаются устанавливать на территории ДНР замаскированные взрывные устройства, но применяют и разные способы усыпления бдительности жителей республики.

Украинские диверсанты не только пытаются устанавливать на территории ДНР замаскированные взрывные устройства, но применяют и разные способы усыпления бдительности жителей республики.

Такой случай был выявлен 21 октября в Донецке, на улице Стратонавтов. Прохожие не сразу обратили внимание на пластмассовую емкость, которая была примотана лентой скотча к дереву. Само дерево находилось около забора частного домостроения, немного поодаль от тротуара.

Один из прохожих заметил странный предмет и вызвал специалистов Министерства обороны и МЧС республики.

При проверке емкость оказалась «пустышкой». В ней не было обнаружено никаких признаков взрывного устройства или взрывчатого вещества.

Однако в Министерстве обороны и МЧС ДНР считают, что диверсионно-разведывательные группы противника, занимаясь установкой настоящих взрывных устройств, одновременно проводят операцию по отвлечению внимания, размещая или разбрасывая предметы, способные вызывать подозрение, но являющиеся на самом деле муляжами.

Военкор Самур

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Элемент войны.

опубликовано Гость (не проверено) в Сб, 22/10/2016 - 14:55

Дискредитировать бдительность,посеять подозрительность и страх,укрепить страх и усилить нервозность,...,притупить бдительность и совершить после отупления от ожидания теракт...Работа спецслужб в связке с населением на опережение. Наличие опытных спецслужб обязательно...Как то так.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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