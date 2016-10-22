Украинские диверсанты опять активизируются в Донецке

Украинские диверсанты не только пытаются устанавливать на территории ДНР замаскированные взрывные устройства, но применяют и разные способы усыпления бдительности жителей республики.

Украинские диверсанты не только пытаются устанавливать на территории ДНР замаскированные взрывные устройства, но применяют и разные способы усыпления бдительности жителей республики.

Такой случай был выявлен 21 октября в Донецке, на улице Стратонавтов. Прохожие не сразу обратили внимание на пластмассовую емкость, которая была примотана лентой скотча к дереву. Само дерево находилось около забора частного домостроения, немного поодаль от тротуара.

Один из прохожих заметил странный предмет и вызвал специалистов Министерства обороны и МЧС республики.

При проверке емкость оказалась «пустышкой». В ней не было обнаружено никаких признаков взрывного устройства или взрывчатого вещества.

Однако в Министерстве обороны и МЧС ДНР считают, что диверсионно-разведывательные группы противника, занимаясь установкой настоящих взрывных устройств, одновременно проводят операцию по отвлечению внимания, размещая или разбрасывая предметы, способные вызывать подозрение, но являющиеся на самом деле муляжами.