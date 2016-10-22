Интервью швейцарскому каналу

Президент Сирии Башар Асад недавно дал интервью швейцарскому телеканалу SRF 1. Основные тезисы этой беседы были следующими. Правительство Сирии и сирийская армия защищают государство от вооруженных боевиков, террористов и наемников, оказавшихся на территории Сирии. Западные политики и государственные деятели, которые организовали вторжение в Ирак без согласия Совбеза ООН, а также виновные в разрушении Ливии, чисто юридически должны оцениваться как военные преступники. Это же относится и к тем, кто обеспечивает поддержку террористов в Сирии.

В результате войны против сирийского государства погибли тысячи граждан. Запад сводит в Сирии личные счеты, преследуя неизменную цель - свержение неугодных лидеров государств, чтобы на их место усаживать послушных марионеток. Граждане Сирии вынуждены покидать страну в условиях войны, однако именно Запад обеспечивает продолжение этого вооруженного конфликта, таким образом, создавая и поддерживая миграционные потоки на свою территорию. Следует отличать оппозиционеров от террористов. Людей, которые убивают и применяют вооруженное насилие в отношении граждан и представителей государства, уничтожают частную и государственную собственность невозможно считать оппозиционерами.

Оппозиция существует в Сирии, однако такая оппозиция не должна создаваться в Саудовской Аравии, Турции, Франции, Великобритании и других странах. Общеизвестно, каким образом Катар, Турция и Саудовская Аравия создали в Сирии "вооруженную оппозицию". Запад тоже не оставался в стороне, обеспечивая ее оружием и информационным прикрытием. Роль сирийского государства состоит не в том, чтобы заниматься мониторингом преступлений, а в том, чтобы атаковать террористов. Размещенные в некоторых СМИ фотографии детей, которые якобы пострадали от действий сирийской армии, были сфабрикованы, либо сделаны в иных местах и в иное время. В этом легко убедиться, если серьезно изучать факты и источники информации. Разговор о детях Алеппо ведется потому, что террористы оказались в сложном положении.

Правительство Сирии не смогло бы удерживаться с 2011 года, если бы оно убивало свой народ, атаковало школы и больницы как это подается в западных СМИ. С террористами ИГИЛ, "Джебхат ан-Нустры", "Аль-Каиды" (организации запрещены в России) невозможно найти компромиссов, поэтому они подлежат уничтожению. Россия в сирийском конфликте стоит на позициях соблюдения международного права, она защищает свои интересы, и в том числе, интересы Европы. Сведения о применении Сирийской армией химического оружия и "бочковых бомб" являются ложью, те, кто эту ложь распространяют, не имеют реальных доказательств. В 2013 году Сирия отказалась от своего арсенала химического оружия. Сирийское правительство неоднократно призывало ООН расследовать применение химического оружия террористами в Сирии.