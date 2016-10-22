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Во Львове на стенах учебных заведений рекламируют сайты по продаже наркотиков

опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 16:48 Новость: тема тэги гео
Наркотики травка

Во Львове продавцы наркотических средств разместили адреса своих сайтов во дворах школ и даже на самых стенах учебных заведений. Надписи цветной краской появились у нескольких львовских учебных заведений. На них был указан интернет-сайт, который предлагал приобрести легкие наркотики. Один из родителей решил проверить, что пытаются навязать несовершеннолетним.

«Я решил поинтересоваться этим сайтом, ведь от детей уже не один раз слышал вопрос о нем. После того, как я посетил эту страницу в Интернете, то понял, что это очень опасная вещь», — рассказал отец школьника Тарас Гупало.

На сайте предлагали легкие наркотики даже с доставкой. Дилеры, очевидно, очень четко определили свою целевую аудиторию, ведь подростков проще взрослых «подсадить» на наркотики.

Один из наркозависимых галичан вспоминает, как тоже еще школьником начинал с легких наркотиков, а уже сейчас лечится от тяжелой наркозависимости.

«Если ты не умер, то потом всю жизнь проводишь в муках. Сейчас я уже инвалид и вынужден постоянно лечиться», — рассказывает больной человек.

Журналисты провели эксперимент, чтобы выяснить каким образом детям пытаются продавать наркотики. Заказ на сайте приняли почти сразу и указали счет для перевода средств. После подтверждения оплаты, наркоторговцы отправили пошаговый план по фото, где именно спрятан товар.

Эту информацию журналисты передали полиции города и вместе с ней отправились на поиски. На указанном месте обнаружили пакетик с непонятной смесью. Сейчас эксперты выясняют содержимое упаковки, а полиция изучает подозрительный сайт.

«Полной информации по сайту у нас еще нет. Но предварительные данные, что он был создан на территории США. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства», — прокомментировал начальник следственного отдела полиции Львова Роман Билык.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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