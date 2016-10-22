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Так живут украинцы: у одесситки не хватает денег на лекарства, а кому-то еще хуже...

опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 16:56 Новость: тема тэги гео
Лекарства

У одесситки Ирины Голобородько заболели дочери — в связи с похолоданием начались сезонные обострения. Но у молодых женщин не хватало денег на лекарства. Ирина решила им помочь. Она пошла в аптеку и была шокирована ценами.

Вот что она пишет в соцсети: «Заболели мои девочки. У одной серьезная ангина, у другой началось сезонное обострение бронхиальной астмы… А дальше, как услышала сколько стоят антибиотики и симптоматические медикаменты, у самой сахар подскочил до 20. Я по аптекам уже давно не хожу. Теперь знаю, антибиотики подорожали от 10 до 80%. А больше мне сказать нечего. Просто нет слов… Сижу и плачу от полной беспомощности. Но лечиться надо! Достала все загашники, проверила сроки годности, все народные средства, что имею в наличии, лечу, как в каменном веке. А дети продолжают ходить на работу. «Не могу я, мамочка, не пойти. Как мы прокормимся иначе? Внукам на зиму нет обувки, тебе нужны лекарства, — так ответила каждая на мою просьбу отлежаться. И так повсеместно. И кому-то еще хуже, чем мне. И я это знаю. Мой заряд оптимизма на исходе. Подзарядится негде и не от чего».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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