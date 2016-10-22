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На Киевщине прошли масштабные учения артиллерии ВСУ

опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 17:14 Новость: тема тэги гео
Артиллерия ВСУ

На военном полигоне «Дивички» на Киевщине прошла следующая фаза стратегических командно-штабных учений «Рубеж — 2016». Украинские каратели провели масштабные военные стрельбы с применением тяжелой артиллерии.

Между собой соревновались, а уже потом и отрабатывали совместный план, три батареи — львовская, первомайская и дивичкивчанская. Практические навыки отрабатывали как артиллерийские подразделения, так и инженерные войска. В тренировках по прицельной стрельбе боевики должны были попасть в настоящие блиндажи на расстоянии около 10 километров.

Перед тем, как перейти к таким практическим отработкам, каждый из солдат должен хотя бы несколько месяцев провести в учебных аудиториях. В год такие тренировки проходят не более раза, остальное время — это изучение теории и практика на симуляторах.

«По моему мнению, обучение прошли удачно, и мы получили те результаты, на которые надеялись. С задачей военные справились быстро и уверенно, поэтому попадание по целям было результативным», — прокомментировал командующий ракетных войск и артиллерии ВСУ Вячеслав Горбылев.

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