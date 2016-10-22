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Подробности скандала с возвратом белорусского самолета в Киев под угрозой поднять в воздух украинские истребители

опубликовано vinodelov в Сб, 22/10/2016 - 17:36 Новость: тема тэги гео
Мартиросян

Напомним: самолет авиакомпании «Белавиа» рейса В2-840, летевший из Киева и Минск, 21 октября вернули в аэропорт «Жуляны» под угрозой поднять в воздух украинские истребители. Пр этом до белорусской границы самолету осталось лететь всего 50 километров. Причиной этого странного инцидента стал Армен Мартиросян (гражданин Армении), находившийся на борту самолета. Он — известный антимайдановец, уехавший из Киева в Москву в 2014 году работает в издании «Украина.ru». По словам Мартиросяна, ситуация с внезапным возвратом самолета стала для него самого неожиданной и непонятной.

Когда «возвращенный» лайнер приземлился в Киеве в аэропорту «Жуляны», имя журналиста назвали по громкой связи и велели выйти с вещами. «На выходе меня встречали люди, которые показали удостоверение сотрудников СБУ и проводили в здание аэропорта», — рассказал Мартиросян на странице в соцскти. По его словам и пограничники, и работники СБУ вели себя очень вежливо. Они повторно досмотрели вещи «антимайдановца».

«Перед вылетом я покойно прошёл пограничный и таможенный контроль. При повторном осмотре опять ничего не нашли. Возвращать самолёт, чтобы опять проверить все вещи и выяснить, что ничего недозволенного у меня нет — я не знаю, что это было», — удивляется Армен Мартиросян. Он заявил, что намерен встретиться с юристом, чтобы принять решение, как реагировать на случившийся скандальный инцидент.

Подчеркнем: Армен Мартиросян после «повторного досмотра» был отпущен украинскими спецслужбами и вылетел из Киева в Минск в тот же вечер, в 19.00 следующим рейсом B2-830 авиакомпании «Белавиа».

На борту белорусского самолета в момент неожиданного разворота на Киев находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа. МИД Белоруссии уже направил Украине ноту протеста из-за принудительного возвращения в Киев самолета «Белавиа». В ноте подчеркивается, что белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат, вызванных действиями украинской стороны.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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