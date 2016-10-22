Министр Аваков обвиняет президента Порошенко в сдаче «нормандских» переговоров в Берлине

Глава МВД Украины Арсен Аваков фактически угрожает президенту страны заявив о «гнилой дорожке», по которой тот пошел в результате переговоров «нормандской четверки» в Берлине 19 октября.

Свою позицию министр Аваков недвусмысленно изложил в официальном Twitter. «Недопустимо! Это гнилая дорожка! И это не будет поддержано ни фракцией „Народный фрон“, ни большинством парламента», — написал он. Так глава МВД Украины отреагировал на разъяснения от Администрации президента Украины итогов «нормандской встречи», в частности, на заявление замглавы АП Константина Елисеева о том, что Украина получит контроль над российско-украинской границей на Донбассе только после проведения местных выборов (на второй день после них).

«До выборов обязательно должен быть установлен контроль от мониторинговой миссии ОБСЕ, кроме такого контроля, должен быть постоянный доступ к границе, предоставленный со стороны сепаратистов», — сказал Елисеев в программе «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» .

Напомним: до встречи в Берлине Киев, вопреки минским договоренностям, упорно требовал, что сначала должен получить полный контроль над границей Донбасса и России, и только затем обещал провести на мятежной территории местные выборы.