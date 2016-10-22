Профанация идеи

ООН как организация с распадом Советского Союза продолжает процесс своей деградации, обеспечивая политические интересы в основном тех стран, с названиями которых наиболее связан современный этап глобализации. Недавно на одном из неформальных заседаний постоянный представитель РФ в ОНН Виталий Чуркин обратил внимание уходящего Генерального секретаря Пан Ги Муна на то, что тот довольно однобоко трактует ситуацию в Сирии. Шквал критики со стороны Пан Ги Муна в недавнем официальном докладе был нацелен на правительственную армию Сирии, страны – цели террористической агрессии.

Правительственная армия критиковалась за жертвы среди гражданского населения, однако, не было сказано ни слова, в связи с чем же продолжительное время воюет армия страны - члена ООН. Более того, генеральный секретарь международной организации не заметил многочисленных террористических актов и бесчинств со стороны оппонентов Сирийской армии. Как будто этой темы вообще не существует. Оказалось, что главной повесткой дня в Сирии является не деятельность террористических организаций, таких как ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в России), а гуманитарная катастрофа, которая якобы создает армия, противодействующая террористам. Такова официальная позиция руководителя универсальной международной организации.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура вообще предложил проводить боевиков из Восточного Алеппо в провинцию Идлиб "с достоинством". Виталий Чуркин обратил внимание, что так называемая "вооруженная оппозиция" и террористы никогда против друг друга не воюют.

Судя по тому, что происходит в ООН, организация находится в глубоком кризисе. Ни один серьезный международный конфликт за последние годы она не предотвратила и не урегулировала. Создается впечатление, что ООН как организация пытается обеспечивать лишь процесс глобализации в интересах страны - лидера этого процесса. То, как с подачи ООН был защищен государственный суверенитет Ливии, общеизвестно. Сейчас, с точки зрения своего фактического применения, ООН является не более, чем площадкой для политических дискуссий. Ввиду не совпадающих интересов членов Совбеза, этот орган практически не работоспособен. Причем, что интересно, Российская Федерация, аккуратно следующая букве международного права, находится в ООН в своего рода оппозиции. Почти никого, например, не волнует, что все кому не лень нарушают сейчас государственный суверенитет Сирии - члена ООН.

ООН рискует повторить судьбу своего предшественника - "Лиги наций". Эта организация тоже создавалась во имя мира, но оказалась не в состоянии предотвратить Вторую мировую войну. Чем дальше будет продвигаться процесс глобализации по американскому сценарию, тем менее страны, стоящие в авангарде западной политики будут сверяться в своих действиях с Уставом ООН. Это перерождение происходит ввиду отсутствия реального политического противовеса в мире политике ряда западных стран, которые ведут свои дела на международной арене в стиле вестерна. В настоящее время принципиальная позиция России многих из них раздражает, российскому руководству не раз намекали, чтобы оно "не высовывалось" в трактовке решений, проводимых от лица западной "свободы" и "демократии".

Текущая прямая и косвенная поддержка боевиков в Сирии со стороны большинства западных стран и администраторов из ООН дает реальное представление о намерениях соблюдать международное право. Игра в «демократию», «плюрализм мнений» и «свободу» были лишь политической маской на этапе борьбы с Советским Союзом. Как только цель была достигнута – «маски» были сброшены. В настоящее время наиболее влиятельная часть западной политической элиты выстраивает свои отношения с внешним миром исключительно с позиций «господина» и его подчиненных. Текущий политический конфликт США с Россией (на грани военного) является отражением процесса навязывания «нового мирового порядка» с позиции силы. В этом плане для руководства США Российская Федерации от Югославии отличается лишь площадью территории, количеством населения и военными технологиям. Во всем остальном подходы абсолютно те же.