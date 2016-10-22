Президент Украины Порошенко создал собственный олигархический клан — депутат Верховной рады

Началось настоящее наступление на президента Украины: после обвинений в его адрес главы МВД Арсена Авакова за сдачу позиций на «нормандских» переговорах, депутат Верховной рады Сергей Лещенко публично обвинил Порошенко в том, что тот полностью провалил программу деолигархизации страны, создав при этом собственный олигархический клан.

Лещенко рассказал, что администрация президента и близкий к Порошенко депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Игорь Кононенко (давний друг и партнер по бизнесу) договаривались с олигархами об отступных. В качестве примера он привел олигархов Ахметова и Коломойского, против которых еще недавно активно велась «разоблачительная» кампания, но параллельно им предлагали ее прекращение после выплаты в виде «отступных» нескольких миллионов долларов.

Вот как описывает ситуацию депутат Лещенко на своей странице в соцсети: «Расскажу маленькую историю из 2015 года. К нам в парламенте подошел Кононенко и начал подзуживать, чтобы мы активнее атаковали Коломойского. А мы, по сути, были единственные, кто называл вещи своими именами - о том, как Коломойский не платил дивиденды и ренту, как нарастил долги Укрнафты перед своими фирмами-бабочками, как выкачал техническую нефть, как положил государственные деньги на депозит в Приватбанке. Цинизм в том, что другой стороной Кононенко и его старший товарищ с Банковой договаривались с Коломойским об отступных»...

Сергей Лещенко подчеркнул, что в результате так называемой «деолигархизации» Украина получила еще один олигархический клан, который носит имя действующего президента Порошенко.

Напомним: согласно социологическому опросу, проведенному Украинским Институтом Будущего 17-21 мая 2016 года по случаю двухлетия пребывания Порошенко на посту президента Украины, 68,1% опрошенных ответили, что олигархи значительно влияют на руководство страны. Еще 20,8% сказали, что олигархи имеют определенное влияние на власть, и только 7,3% заявили, что олигархи потеряли свое влияние на руководство Украины.