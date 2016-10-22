Глава ДНР Александр Захарченко: переговоры в «нормандском формате» должны проходить при участии представителей республик Донбасса

В противном случае президент Украины Порошенко будет продолжать манипулировать ситуацией. Об этом Захарченко сказал в одном из своих последних интервью.

Глава ДНР убежден, что переговоры в «нормандском формате» должны проходить по формуле «2+3». Иначе говоря: переговоры между собой ведут две стороны конфликта - Украина и Донбасс, а за ходом переговоров наблюдают три международных посредника в лице Германии, Франции и России.

«Это логично. Так что надо либо Донбасс ввести в «нормандский формат», либо Украину из него вывести», - сказал Александр Захарченко. А иначе, по его словам, будет бесконечный тупик. «Порошенко в рамках «нормандского формат»» на все соглашается, а потом его представители в Минске на встрече с нами от всего отказываются. Так мы все время заходим в тупик. Точнее Киев постоянно заводит в тупик минский процесс», - подчеркнул глава Донецкой Народной Республики.