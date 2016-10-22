Главная

Глава ДНР Александр Захарченко: переговоры в «нормандском формате» должны проходить при участии представителей республик Донбасса

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 20:10 Новость: тема тэги гео
Zahar
В противном случае президент Украины Порошенко будет продолжать манипулировать ситуацией. Об этом Захарченко сказал в одном из своих последних интервью.

Глава ДНР убежден, что переговоры в «нормандском формате» должны проходить по формуле «2+3». Иначе говоря: переговоры между собой ведут две стороны конфликта - Украина и Донбасс, а за ходом переговоров наблюдают три международных посредника в лице Германии, Франции и России.

«Это логично. Так что надо либо Донбасс ввести в «нормандский формат», либо Украину из него вывести», - сказал Александр Захарченко. А иначе, по его словам, будет бесконечный тупик. «Порошенко в рамках «нормандского формат»» на все соглашается, а потом его представители в Минске на встрече с нами от всего отказываются. Так мы все время заходим в тупик. Точнее Киев постоянно заводит в тупик минский процесс», - подчеркнул глава Донецкой Народной Республики.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет