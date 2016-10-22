Порошенко не прикажет штурмовать столицы Народных республик. Пока…
Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские силы АТО на Донбассе понесли бы большие потери, если бы верховный главнокомандующий и президент Петр Порошенко слушал советы так называемых экспертов, которые призывают начать наступательную операцию ВСУ против ДНР-ЛНР.
"Президент Порошенко не может отдать приказ о немедленном наступлении на Донецк и Луганск, так как в подобном случае сразу же погибнут сотни украинских военных. Последствия такого шага трагичны. Сразу же погибнет большое количество наших героев, лучших наших сыновей, которые фактически в случае перехода через линию соприкосновения получат мощный отпор", - пояснил он.
По словам советника главы СБУ, официальный Киев в данном вопросе намерен действовать постепенно. "Понятно, что всегда хочется все сделать побыстрее, но важнее, когда ты добиваешься результата не ценой больших потерь", - подчеркнул он.
Пока что они и действуют «постепенно», постоянно обстреливая Республики, вопреки заключенному перемирию. Причем обстрелы в основном ведутся по домам мирных жителей и инфраструктуре городов и поселков. Такая вот «постепенность»
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
Отправить комментарий