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Порошенко не прикажет штурмовать столицы Народных республик. Пока…

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 20:16 Новость: тема тэги гео
razruseno

Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские силы АТО на Донбассе понесли бы большие потери, если бы верховный главнокомандующий и президент Петр Порошенко слушал советы так называемых экспертов, которые призывают начать наступательную операцию ВСУ против ДНР-ЛНР.

"Президент Порошенко не может отдать приказ о немедленном наступлении на Донецк и Луганск, так как в подобном случае сразу же погибнут сотни украинских военных. Последствия такого шага трагичны. Сразу же погибнет большое количество наших героев, лучших наших сыновей, которые фактически в случае перехода через линию соприкосновения получат мощный отпор", - пояснил он.

По словам советника главы СБУ, официальный Киев в данном вопросе намерен действовать постепенно. "Понятно, что всегда хочется все сделать побыстрее, но важнее, когда ты добиваешься результата не ценой больших потерь", - подчеркнул он.

Пока что они и действуют «постепенно», постоянно обстреливая Республики, вопреки заключенному перемирию. Причем обстрелы в основном ведутся по домам мирных жителей и инфраструктуре городов и поселков. Такая вот «постепенность»

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