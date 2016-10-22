Украина: энергонезависимость – мечты и реалии

Украинский сайт minprom.ua сообщает, что по данным Государственной службы статистики добыча газа на Украине в сентябре уменьшилась на 1,9% в годовом исчислении, до 1,6 млрд куб. м.

По сравнению с августом добыча газа снизилась на 3,1%. Всего за январь-сентябрь показатель уменьшился на 0,5%, до 14,6 млрд куб. м. Добыча газового конденсата в сентябре снизилась на 2,5%, до 51,4 тыс. тонн. За 9 месяцев сокращение составило 3,2%, до 470 тыс. тонн.

Ранее премьер Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что Украина может быть энергонезависимой и даже может из импортера энергоресурсов превратиться в экспортера. По словам В.Гройсмана, это вполне реальная задача, для ее выполнения необходимо за 5 лет увеличить добычу газа в Украине на 5 млрд куб. м. Напомним, Кабинет министров в июне 2015 назначил главой госкомпании ПАО "Укргаздобыча" Олега Прохоренко (на снимке), определив ему оклад 398 тыс. грн.