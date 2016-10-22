Главная

Украина: энергонезависимость – мечты и реалии

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 20:30 Новость: тема тэги гео
Prohorenko
Украинский сайт minprom.ua сообщает, что по данным Государственной службы статистики добыча газа на Украине в сентябре уменьшилась на 1,9% в годовом исчислении, до 1,6 млрд куб. м.

По сравнению с августом добыча газа снизилась на 3,1%. Всего за январь-сентябрь показатель уменьшился на 0,5%, до 14,6 млрд куб. м. Добыча газового конденсата в сентябре снизилась на 2,5%, до 51,4 тыс. тонн. За 9 месяцев сокращение составило 3,2%, до 470 тыс. тонн.

Ранее премьер Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что Украина может быть энергонезависимой и даже может из импортера энергоресурсов превратиться в экспортера. По словам В.Гройсмана, это вполне реальная задача, для ее выполнения необходимо за 5 лет увеличить добычу газа в Украине на 5 млрд куб. м. Напомним, Кабинет министров в июне 2015 назначил главой госкомпании ПАО "Укргаздобыча" Олега Прохоренко (на снимке), определив ему оклад 398 тыс. грн.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет