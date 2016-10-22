Вечный «правосек» Ярош мечтает о восстании на территории донецких республик

Депутат Верховной рады Украины и глава новоявленной «Украинской добровольческой армии» (УДА), в прошлом — лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош поведал журналистам «идеальный план» так называемой деоккупации Донбасса. По его словам, это военная операция, когда Вооруженные силы Украины придут на помощь восставшим жителям Донецкой и Луганской народных республик. Правда, возможен такой вариант только при активной работе СБУ.

«Я более чем уверен, что если бы мы подняли на должный уровень боеспособности ВСУ, такую операцию можно было бы провести. Возможно, через полгода, возможно, через год, но если поставить себе такую цель и прийти на помощь, например, восставшему народу на оккупированных территориях, это можно сделать», - объявил вечный «правосек» Ярош.

Он уверен, что украинские спецслужбы при желании могут организовать в ДНР и ЛНР восстание против «агрессоров». А после этого можно начать полномасштабное наступление ВСУ. «Это – идеальный план», - заявил Ярош.

К слову, так называемая УДА создана на базе экстремистов-карателей из «Правого сектора», от которого так старательно дистанцируется нынче «украинский политик» Дмитрий Ярош.