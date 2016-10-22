Нынешняя украинская власть движется по пути самоизоляции

На пресс-конференции в Киеве директор консалтинговой компании «Партия власти», известный украинский юрист Елена Дьяченко, комментируя рекомендации МИД Украины не показывать на Украине польский фильм «Волынь», и ряд других, подобного рода инициатив украинских государственных структур, заявила, что все эти действия лишают Украину статуса правового государства.

«Мы уже на той грани, когда можно будет говорить, что государство действует не в правовом поле, что оно движется в направлении, очень напоминающем самоизоляцию, – заявила Дьяченко. - Мне кажется, факельные шествия и обострившаяся радикальная риторика... - это путь к самоизоляции. И его нужно как-то отрефлексировать и дать ему надлежащую оценку. Потому что, кроме политических моментов, которые могут раздражать либо Польшу, либо часть населения Украины, не разделяющего эту идеологию, есть моменты, связанные с правовым полем».

Эксперт подчеркнула, что, в отличие от Украины, Россия очень четко отстаивает свою точку зрения на события, и она, «...нравится нам это или нет, но подводит под свои действия четкую юридическую позицию».