«Вооруженная миссия ОБСЕ в Донбассе – это нереально» - киевский политолог

Известный украинский политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал свое мнение по поводу встречи участников «нормандского формата» в Берлине, где обсуждались вопросы Украины и Сирии. Напомним, что самое горячее обсуждение как на Украине, так и в республиках Донбасса вызвала перспектива введения в ДНР и ЛНР вооруженной миссии ОБСЕ.

Михаил Погребинский отметил, что по его мнению «это нереально физически реализовать – даже в уставе ОБСЕ такое не предполагается». Кроме того, для этого потребуется очень много денег и времени. «Настолько нереально, что это просто пустые разговоры», – сказал Погребинский. Он подчеркнул, что в Берлине президента Украины Порошенко фактически принудили к так называемой «дорожной карте». Однако эксперт прогнозирует: «Даже эту дорожную карту нужно написать и согласовать к концу ноября, но всем понятно, что она не будет согласована».

Напомним: в ночь на 20 октября в Берлине проходили переговоры «нормандской четверки» – канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Лидеры стран договорились разработать «дорожную карту», которая станет основным документом по имплементации всех минских соглашений. Однако по итогам встречи ни один документ подписан не был. В результате президенты России, Франции и Украины, как и канцлер Германии, озвучили заметно отличающиеся друг от друга версии достигнутых договоренностей.