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Установлена личность одного из трех погибших, найденных в захоронении на территории ЛНР

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 21:26 Новость: тема тэги гео
Salamatin
Об этом сообщает пресс-служб Министерства госбезопасности ЛНР. «В ходе осмотра специалистами места происшествия рядом с захоронением был обнаружен поврежденный фрагмент справки на имя Саламатина Евгения Николаевича, 23 июля 1991 года рождения, жителя пгт Успенка. Личность погибшего подтвердила мать, опознавшая сына по фрагментам одежды», - говорится в сообщении.

По данным МГБ Республики, погибший в 2014 году помогал ополченцам, а когда район перешел под временный контроль украинских силовиков, его увели в неизвестном направлении украинские каратели.

«В августе 2014 года из дома Женю забрали шесть украинских военнослужащих. Два года он числился без вести пропавшим. 18 октября 2016 года я опознала его по розовым тапочкам, в которых он выбежал из дома», - цитируют свидетельства матери погибшего в пресс-службе ведомства.

По сообщению представителей МГБ, обнаруженные останки всех трех погибших были направлены на судебно-медицинское исследование для получения заключения об имеющихся повреждениях, характере и механизме их образования. Сообщается, что сейчас в ЛНР проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей двух других убитых.

Напомним: в лесополосе у дороги между населенными пунктами Лутугино и Белое 20 октября было обнаружено захоронение мирных жителей, которые стали жертвами украинских нацбатальонов, контролировавших в начале так называемой «АТО» эту территорию. У всех жертв руки и ноги были связаны скотчем жёлто-голубого цвета, который использовали каратели украинских террористических батальонов, чтобы в бою отличаться от ополченцев. Все трое, скорее всего, были убиты выстрелом в голову - в височных долях найденных черепов имеются пулевые отверстия.

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