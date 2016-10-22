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Результат износа киевских теплосетей – 900 аварий за несколько дней

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 21:38 Новость: тема тэги гео
trubi
Заместитель председателя Киевской горадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что ежедневно в столице происходит примерно 100 аварий в системе теплоснабжения столицы Украины. Как только включили тепло, трубы стали буквально трещать по швам.

Износ колоссальный, а это говорит о том, что годами и десятилетиями средства на ремонт теплосети разворовывались, причем особенно явно это происходило в последние три года, ведь еще накануне майдана такого масштаба аварийности в Киеве не наблюдалось, хотя и были проблемы.

«Сейчас мы фиксируем пик аварийности на тепловых сетях, поскольку под действием высокой температуры старые металлические теплосети не выдерживают, и возникают прорывы. Ежедневно коммунальщики ликвидируют около сотни таких повреждений, поэтому в некоторых домах, несмотря на то, что теплоноситель подан, временно отсутствует отопление. Мы просим киевлян с пониманием отнестись к этой ситуации. На ликвидацию аварии отводятся сутки. Если же работы на поврежденном участке продолжаются дольше, то плата за тепло, когда услуга в доме отсутствовала, людям начисляться не будет», - сообщил представитель КГГА.

По мнению Пантелеева, основной причиной такого огромного числа аварий является недостаточное финансирование, которое возникло из-за блокирования счетов теплоснабжающих предприятий Украины. Эксперты убеждены, что с началом настоящих зимних холодов проблемы с теплом в столице Украины будут только усугубляться.

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