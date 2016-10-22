Хитрый ход: на Украине повысят трудовой стаж для получения пенсии

То есть, формально возраст для выхода на пенсию в стране майдана повышать не будут, зато увеличат обязательный трудовой стаж для выхода на пенсию. Пока он составляет 15 лет. Однако при таком стаже работы украинец может рассчитывать на минимальную пенсию, которая сегодня менее 40 долларов.

Для получения полноценной пенсии женщина должна отработать 25 лет, а мужчина 30 лет. Если эти планки существенно поднять, то общее количество пенсионеров отсеется, и если человек уже достиг 60-летнего возраста, но не хватает стажа, он вынужден будет работать и дальше.

Такое решение комментирует известный украинский экономист Александр Охрименко, отметив, что таким хитрым способом правительство Украины де-факто поднимет возраст выхода на пенсию: «Принятия такого решения от украинского правительства требует МВФ. Однако власть не может прямо поднять пенсионный возраст. Поэтому правительство начинает придумывать, как обыграть требование МВФ. Ведь сказать в лоб народу о поднятии пенсионного возраста некрасиво. Поэтому ищут обходные варианты».

Эксперт утверждает, что заявление правительства об отказе повышать пенсионный возраст — ложь. «Каждый министр старается соврать. Чем больше он врет, тем ему лучше. По этой причине министр финансов говорит, что нужно поднимать пенсионный возраст, а министр соцполитики - что этого делать нельзя. Но они оба знают, что есть четкая команда МВФ о том, что на Украине нужно уменьшить количество пенсионеров»,- подчеркивает Охрименко.