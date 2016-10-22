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Надежде Савченко грозит исключение из комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны

опубликовано alex1943 в Сб, 22/10/2016 - 22:15 Новость: тема тэги гео
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Члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сочли неподобающим поведение депутата фракции «Батькивщина» Надежды Савченко, которая посреди заседания покинула зал.

Когда речь зашла о военном бюджете на 2017 год, Савченко встала со своего места, взяла сумку и направилась к выходу. На вопрос, куда она направилась, депутат фракции «Батькивщина» ответила, что лучше пойдет поговорить с людьми, потому что от этого больше пользы, и хлопнула дверью.

Народный депутат от партии «Батькивщина» заявила, что в случае исключения из комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны докажет народу, что не зря получила звание Герой Украины Савченко заявила, что не удивится, если вчера ее судили в России, а сегодня будут судить на Украине, передает телеканал «112».

Напомним, ранее Политик сорвала кворум по рассмотрению вопросов о защите информационного пространства страны, расширении санкций против России и других вопросов.

Глава комитета Сергей Пашинский распорядился подготовить обращение к СБУ о проверке контактов Савченко с представителями народных республик, так как ранее она объяснила, что ездила на неподконтрольные Киеву территории, чтобы пообщаться в местным населением, а также отследить пути поставок контрабанды.

На время проверки ее связей с представителями ДНР и ЛНР предложено отказать ей в доступе к секретным сведениям.

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