Украинский телеканал: «22 июня 1941 года в 4 часа утра СССР начал бомбить Киев»

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22 июня 1941 года СССР начал бомбить Киев, а гитлеровская Германия – Польшу. Такие кадры в сюжете, посвященном принятию декларации “солидарности” Верховной Рады и польским Сеймом, продемонстрировал украинский телеканал “1+1” олигарха Игоря Коломойского...



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