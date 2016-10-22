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Украинский телеканал: «22 июня 1941 года в 4 часа утра СССР начал бомбить Киев»

опубликовано phenom в Сб, 22/10/2016 - 22:56 Новость: тема тэги гео

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22 июня 1941 года СССР начал бомбить Киев, а гитлеровская Германия – Польшу. Такие кадры в сюжете, посвященном принятию декларации “солидарности” Верховной Рады и польским Сеймом, продемонстрировал украинский телеканал “1+1” олигарха Игоря Коломойского...


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p h e n o m

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