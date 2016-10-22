Учиться — летом, а зимой — экономить: очередная электронная петиция президенту Украины

Неожиданное решение энергетических проблем страны майдана предлагают украинцы президенту Порошенко - перенести летние каникулы в школах и вузах на зимний период для того, чтобы экономить газ и электроэнергию, поставляемые для отопления учебных заведений.

«Сделать учебный год для школьников и студентов с зимними каникулами вместо летних для экономии электроэнергии и газа. Данный шаг поможет значительно снизить потребление газа и электроэнергии в стране», - говорится в тексте петиции, зарегистрированной 21 октября на президентском сайте электронных петиций.

Напомним: для того, чтобы президент Украины подал это предложение на рассмотрение главного законодательного органа страны — Верховной рады, нужно, чтобы за него в течение трех месяцев проголосовали 25 000 граждан.

А то, что во время длинных зимних каникулах детей практически невозможно будет оздоровить, да и развлечения зимние не чета летним, на это авторам этой петиции, похоже, наплевать. Интересно бы знать, есть ли у авторов петиции дети? Если есть, то им не позавидуешь…