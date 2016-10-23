Государственная позиция Польши

Недавно Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял «Декларацию памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины». Этот документ утверждает, что причиной Второй мировой войны стал пакт Молотова-Риббентропа, заключенный Германией и СССР накануне нападения на Польшу. Он же по мысли авторов документа привел к "оккупации" Польши Германией и Советским Союзом, а также к "советской оккупации" Литвы, Латвии и Эстонии, где затем проводились массовые репрессии. Согласно декларации , "борьба польских и украинских (бандеровских - ред.) сил антикоммунистической оппозиции "дала моральную основу для возвращения независимости" этим странам. Аналогичный документ приняла и Верховная Рада Украины.

Возможно, не стоило бы обращать внимания на декларацию в стране, где уничтожают и оскверняют памятники погибшим советским солдатам, павшим при освобождении от нацистов немецкого Генерал-губернаторства (именно так называлась в то время юго-восточная и центральная часть современной Польши) и Ватерланда (области в современной северо-западной Польше). Однако, в данном случае, декларация - не частные измышления, а конкретная государственная позиция. Пикантно в ней не то, что Польша до пакта Молотова - Ребентропа разделила с нацистами Чехословакию, а то, что "моральную основу для возвращения независимости" дали именно бандеровские формирования, уничтожавшие поляков. Вот в чем интересный исторический консенсус.

Это сознательная попытка переписать историю, иначе большинство польских парламентариев придется считать слабоумными. Чисто юридически, какие есть основания утверждать, что СССР развязал Вторую мировую войну? Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Новая Зеландия, например, вступили в эту войну гораздо раньше. Более того, именно эти страны объявили войну Германии. И это произошло раньше, чем Красная армия оккупировала некоторые области Польши. Мировую войну действительно спровоцировали на фоне политических и территориальных противоречий Германии и Польши, а не противоречий Польши и Красной армии. Более того, общеизвестно, что Гитлер не рассматривал свое нападение на Польшу в качестве повода к началу мировой войны. Нацистское руководство было весьма обескуражено, когда коалиция стран объявила войну Германии. Мировая война для нацистов началась не так, как они рассчитывали.

Иосиф Сталин действительно разделил сферы территориального влияния с Гитлером, однако он ввел войска в Польшу лишь после того, как свою несостоятельность продемонстрировала польская армия, а Великобритания и Франция, объявив войну Германии, не пожелали Польшу активно защищать или хотя бы отвлекать немецкую армию своим наступлением. Можно лишь удивиться цинизму и расчетливости тех, кто стоял за США и Великобританией. Польша была использована для начала мировой войны, но не поддержана. При этом польские человеческие ресурсы использовались на протяжении всей мировой войны. Франция, взятая в команду англо-саксонских государств, будучи их союзником, прекратила свое существование как великая держава.

Основная тяжесть войны выпала на долю Советского Союза, который должен был бы надорваться, при этом максимально ослабив Германию. Когда польское руководство делило с Гитлером Чехословакию, оно, конечно, не провоцировало начало новой мировой войны, а просто сотрудничало с соседом. Это должно быть понятно, также как и то, что "свободолюбивые бандеровцы", сотрудничая с нацистами, просто «боролись за свободу».

По факту Сейм явно выполняет политические заказы, плюя одновременно в историю и в сторону восточного соседа. Не стоило бы польским парламентариям ворошить прошлого, выполняя роль "историков по вызову". Или в Польше действительно серьезно думают, что если бы Сталин не разделил с Гитлером на карте Польшу, то нацисты бы не напали? Если бы не «кровавый тиран» Сталин, его генералы и солдаты, поляков (на этой территории) давно бы уже не было. В том случае, если бы Советский Союз проиграл войну Германии.

Польское «человеческое дерево» дает ростки и развивается, в то время как многие советские солдаты (не давшие новых корней) лежат в безымянных заросших могилах. Нацисты упорно защищали свое генерал-губернаторство, фанатично веря в победу.

В польском парламенте галлюцинации? Там УПА приравняли к "солдатам свободы".