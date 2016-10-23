Сводка событий в Сирии за 22 октября 2016 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход президента Сирии Башара Асада привел бы к победе террористов и новым волнам беженцев. По его словам, ряд стран «пытаются заигрывать с дьяволом и пытаются избавиться от Асада руками террористов, а кто-то просто бездумно говорит, что Асад должен уйти».«Если Дамаск падет, и если там засядут террористы, то тогда уже не будет никакого политического урегулирования. Тогда ни к каким хозяевам, ни к каким кукловодам эти террористы прислушиваться не будут. Тогда начнутся новые волны беженцев. Тогда начнутся новые грузовики в Каннах, не дай бог, и так далее и тому подобное», — подчеркнул Песков.

Гуманитарная пауза в Алеппо завершилась в 19.00 мск 22 октября.

ООН не смогла начать медицинскую эвакуацию из восточного Алеппо в субботу, так как стороны не предоставили необходимых гарантий, заявил представитель гуманитарного управления Всемирной организации Йенс Лерке.

«В субботу утром невозможно было начать медицинскую эвакуацию раненных и больных людей и членов их семей из восточного Алеппо. ООН надеется, что все стороны предоставят необходимые гарантии, и активно работает в этом направлении», — сказал Лерке.

По его словам, ситуация с безопасностью в Алеппо продолжает оставаться серьёзной, происходят периодические столкновения. «Сегодня из стрелкового оружия был обстрелян отель, где располагается штаб ООН, и получил критическое ранение сотрудник отеля», — добавил представитель гумуправления.

«ООН и гуманитарные партнеры готовы начать медицинскую эвакуацию, как только позволят условия», — добавил Лерке.

Дипломатический источник в Женеве рассказал, что боевики в восточном Алеппо ставят предварительные условия для доступа в эту часть города представителям Международного комитета Красного креста. По его словам, «боевики выдвинули жесткое условие для такого доступа — требуют завести в Восточный Алеппо медикаменты и оказать медпомощь боевикам».

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» казнили суннитского проповедника из мечети в квартале Баиддин на востоке Алеппо за призыв к боевикам покинуть город.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 836. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За прошедшие сутки зафиксировано 44 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (20), Дамаск (20), Хама (3) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом и подлостью тот факт, что некоторые страны «кормят и лечат» «Джебхат ан-Нусру», но при этом на Совете ООН по правам человека обвиняют Россию в гуманитарной катастрофе в Алеппо.

«Самое страшное, что те самые страны, которые бились в истерике относительно гуманитарной ситуации в Алеппо, знают (не предполагают, а именно знают), что доставка гуманитарной помощи для гражданского населения города заблокирована боевиками, которым они в свою очередь регулярно эту помощь оказывали. Знают, молчат и ничего не предпринимают. Кормить и лечить Нусру и наблюдать, как нусравцы срывают поставки продовольствия и медикаментов гражданскому населению, при этом в Совете ООН по правам человека обвиняя Россию в гуманитарной катастрофе Алеппо - цинично и подло», - написала она в своем Facebook.

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро призвал осудить использование химического оружия в Сирии и ввести санкции против лиц, ответственных за это. Выступая на саммите СБ ООН, Эйро потребовал отразить в резолюции Совета Безопасности "ясное осуждение этих преступлений и наложить на них санкции".

Ранее сообщалось, что ООН и ОЗХО признали Дамаск ответственным за еще одну химическую атаку на территории Сирии – власти использовали токсичный газ в провинции Идлиб 16 марта 2015 года. В докладе сообщается, что ВВС Асада сбрасывали с вертолетов бочковые бомбы с ядовитым газом хлорином. По мнению экспертов, правительство Сирии ответственно за две химические атаки из девяти, которые "были изучены". Еще одну атаку инициировали боевики ИГИЛ.

Верховное командование Армией и Вооружёнными силами САР заявило, что любое присутствие турецких военных внутри границ Сирии неприемлемо и является открытой агрессией. Этому следует противостоять всеми доступными средствами и относиться как к оккупации.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Хай-эль-Антари и Эль-Машарка в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Эль-Хадер, Ханану-Шималия, Бакиртая, Шурфа, кварталы Эль-Машарка, «3000», Эль-Халидия, Шейх-Максуд, Хай-эль-Ансари, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо, позиции правительственных войск в районах населенного пункта Биньямин, кварталов «1070», Рамуси, северных ферм в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани и дороги «Кастелло».

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Продолжаются тяжелые бои в районах Amiriyah и Шейх Саид.

После окончания гуманитарной паузы ВКС РФ атаковали боевиков в районах Баб Аль-Найраб, Сулейман аль-Халаби, Бустан аль-Баша, Шейх Саид, Аль-Шакур и Ханано.

К САА прибыло подкрепление из 1-й и 4-й бронетанковых механизированных дивизий.

Курдское агентство Anha сообщает, что один турецкий танк был уничтожен SDF вблизи н.п. Шейх-Исса.

Авиация коалиции у города Washiyah уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Латакия. Мирным жителям населенного пункта Эль-Мешерфа произведена выдача гуманитарной помощи общей массой более двух тонн.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Сараф.

Хама. Террористы обстреляли населенные пункты Мардес и Махарада и ТЭС в населенном пункте Махарда.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Блелие, Бала-Эль-Кадима, Дума, Джобар, Кафер-Батна, Хараста и Мазраат-Махмуд.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Кабун, Джобар, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, спортивная площадка в населенном пункте Джобар, больниц Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин в районе н.п. Мазраат-Махмуд, позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Дума и Джобар.

В Восточной Гуте САА заняла фермы Buwydah в окрестностях н.п. Хан Аль-Шейх.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районе Аль-Баляд и квартале Аль-Хаммадин.

Отмечено боестолкновение к востоку от лагеря беженцев Ан-Назихин.

Хасака. 2 человека погибли, еще один – получил ранения в результате ракетного обстрела террористами города Мхарда.

На юге провинции ВВС коалиции уничтожили мост в поселке Макрада через реку Хабур, который соединял эту провинцию с провинцией Дейр-эз-Зор.

Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу ИГ.

Кунейтра. Отмечены боестолкновения к югу от населенного пункта Хадар в районе Ан-Накар Аль-Гарби и в окрестностях селения Аль-Хамидия.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила два захваченных здания ИГ и боевую позицию ИГ.