Ещё в 2014 году в самый разгар майдана его витии и пророки предрекали, что в пику «кровавому путинскому режиму» миллионы свободолюбивых россиян хлынут на вильну Украину и будут драться в очередях за право получить украинские паспорта. И что же?

Не так сталося, як на майдани гадалося. Конечно, нашлись и в Российской Федерации немногочисленные уроды (в основном из числа фашистсвующих элементов), которые поехали на Украину и даже воевали в составе карательных батальонов. Были и представители российского либералитета. Наиболее известный пример – Мария Гайдар. Но их тоже было не много, и практически никто на незалежной не преуспел. Одни продолжают здесь прозябать, другие уже убрались восвояси.

Ждали на майдане из России молодых, энергичных, креативных. А всего с начала 2016 года Порошенко предоставил гражданство Украины лишь 56 россиянам. Зато в России только официальный статус беженца с начала конфликта получили 280 тысяч выходцев с Украины, а всего их бежало, спасаясь от войны, более миллиона.

Московские же украинофилы типа Бориса Надеждина, Леонида Гозмана, Андрея Макаревича и им подобные предпочитают любить Украину издалека.