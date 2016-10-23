В прицеле «Миротворца» - теперь Грэм Филлипс

Сайт «Миротворец», курируемый МВД Украины уже фактически вынес смертные приговоры Олесю Бузине, Олегу Калашникову и другим идейным противникам фашистского режима. Эти приговоры были приведены в исполнение убийцами-практиками. А убийцы-теоретики на «Миротворце» продолжают свою преступную деятельность.

Теперь в их прицел попал английский журналист-антифашист Грэм Филлипс, который уже давно вызывает ярость хунты и её приспешников, рассказывая миру правду о событиях в Донбассе и на Украине. А такое, конечно, прощать нельзя! Но и открыто призывать к убийству иностранного гражданина тоже как-то некомфортно. Поэтому нашли способ объявить свой приговор в завуалированной форме. На сайте разместили объявление, якобы о покупке телефона «Филлипсх200» по цене 2000 долларов.

Замысел легко расшифровывается: и «х200» означает не что иное, как «груз 200», то есть убийство. Подобные шифровки уже применялись ранее в отношении других, в том числе и убитых людей. Сам же Грэм Филлипс заявил, что это объявление не сможет его отвлечь от исполнения журналистских обязанностей по освещению событий в Донбассе.