Главная

В прицеле «Миротворца» - теперь Грэм Филлипс

опубликовано alex1943 в Вс, 23/10/2016 - 10:25 Новость: тема тэги гео
grem
Сайт «Миротворец», курируемый МВД Украины уже фактически вынес смертные приговоры Олесю Бузине, Олегу Калашникову и другим идейным противникам фашистского режима. Эти приговоры были приведены в исполнение убийцами-практиками. А убийцы-теоретики на «Миротворце» продолжают свою преступную деятельность.

Теперь в их прицел попал английский журналист-антифашист Грэм Филлипс, который уже давно вызывает ярость хунты и её приспешников, рассказывая миру правду о событиях в Донбассе и на Украине. А такое, конечно, прощать нельзя! Но и открыто призывать к убийству иностранного гражданина тоже как-то некомфортно. Поэтому нашли способ объявить свой приговор в завуалированной форме. На сайте разместили объявление, якобы о покупке телефона «Филлипсх200» по цене 2000 долларов.

Замысел легко расшифровывается: и «х200» означает не что иное, как «груз 200», то есть убийство. Подобные шифровки уже применялись ранее в отношении других, в том числе и убитых людей. Сам же Грэм Филлипс заявил, что это объявление не сможет его отвлечь от исполнения журналистских обязанностей по освещению событий в Донбассе.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет