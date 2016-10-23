Предсмертные хрипы «Карпатнефтехима»

Руководство и более двух тысяч работников нефтеперерабатывающего предприятия Закарпатской области «Карпатнефтехим» обратились к Петру Порошенко с требованием восстановить экономические и торговые отношения с Россией. Иначе завод станет банкротом. Ведь уже сейчас нефтехимики не могут получать достойную и солидную зарплату. А при сотрудничестве с Россией ежегодные отчисления в бюджет от этого завода составляли 1.4 миллиарда долларов в год.

Причём это уже не первое такое обращение к высшим властям Украины. С теми же претензиями уже обращались 700 работников Харьковской энергетической компании «Интек». Они так прямо и писали: «Без России мы обречены».

Среди жалобщиков, взывающих к восстановлению российско-украинских отношений и 1000 работников Днепропетровского завода по производству спортивного оборудования. Российский рынок для них закрыт, а заказов из Европы нет. Политика евроинтеграции поставила предприятие на грань разорения. В таком же положении и 500 сотрудников Запорожского завода бытовой техники, известного своими газовыми плитами «Запорижанка». Ещё немного и таких плит больше выпускать не будут.

Всё это предсмертные хрипы погибающей украинской промышленности, отданной хунторянами в жертву бессмысленной евроинтеграции.