Главная

Предсмертные хрипы «Карпатнефтехима»

опубликовано alex1943 в Вс, 23/10/2016 - 10:27 Новость: тема тэги гео
zavod
Руководство и более двух тысяч работников нефтеперерабатывающего предприятия Закарпатской области «Карпатнефтехим» обратились к Петру Порошенко с требованием восстановить экономические и торговые отношения с Россией. Иначе завод станет банкротом. Ведь уже сейчас нефтехимики не могут получать достойную и солидную зарплату. А при сотрудничестве с Россией ежегодные отчисления в бюджет от этого завода составляли 1.4 миллиарда долларов в год.

Причём это уже не первое такое обращение к высшим властям Украины. С теми же претензиями уже обращались 700 работников Харьковской энергетической компании «Интек». Они так прямо и писали: «Без России мы обречены».

Среди жалобщиков, взывающих к восстановлению российско-украинских отношений и 1000 работников Днепропетровского завода по производству спортивного оборудования. Российский рынок для них закрыт, а заказов из Европы нет. Политика евроинтеграции поставила предприятие на грань разорения. В таком же положении и 500 сотрудников Запорожского завода бытовой техники, известного своими газовыми плитами «Запорижанка». Ещё немного и таких плит больше выпускать не будут.

Всё это предсмертные хрипы погибающей украинской промышленности, отданной хунторянами в жертву бессмысленной евроинтеграции.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет