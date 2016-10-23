Итоги ассоциации с ЕС – «упали по всем позициям»

Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине Олег Устенко на пресс-конференции в Киеве. В то время, как националистические власти Украины рапортуют об увеличении экспорта на Европу, эксперты утверждают о зависимости экономики от нее, которая привела за три года правления майданутых к падению всех экономических показателей. “Упали по всем позициям” – таков экономический итог Украины спустя три года после начала Евромайдана, который, как известно, проходил под лозунгом необходимости заключения соглашения об ассоциации с ЕС.

«Да, можно радоваться тому, что в ЕС мы продаем теперь 40% нашего экспорта. В 2012-2013 годах это было 25%. Мы стали более зависимы от европейского рынка, и политики в восторге от этого увеличения зависимости. Вместе с тем, у нас резко упала зависимость от рынков России и СНГ. Если в 2012-2013 годах на Россию приходилось порядка 30%, то сейчас – не более 10%.

Все бы ничего, если бы экономика играла так, как показывают эти цифры. Но, к огромному сожалению, в реальности за январь-август у нас было падение экспорта в целом на 9%. По итогам года это, скорее всего, будет 7-8%.

Мы должны понимать, что увеличение доли ЕС не означает, что мы с вами стали получать больше денег. Мы упали по всем позициям – и по России, и по СНГ, и по ЕС», – говорит эксперт.