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Горячее «перемирие» в ДНР на 23 октября

опубликовано alex1943 в Вс, 23/10/2016 - 12:25 Новость: тема тэги гео
obstrel
Как сообщает источник в силовых ведомствах ДНР, украинские террористы накануне вечером и ночью выпустили 216 снарядов и мин по окраинам Донецка и окрестностям Ясиноватой.

«С 18:30 до 23:30 украинская сторона вела обстрелы поселков Старомихайловка, Александровка и Трудовские на западной окраине Донецка, территории промзоны под Ясиноватой и села Крутая Балка. По этим участкам противник произвел 216 выстрелов из арторудий калибра 122 мм, орудий танков, а также минометов калибра 82 и 120 мм».

По данным источника, также украинская армия использовала вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинские силовики 261 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР, повреждения получили девять домостроений.

По сообщениям руководителя администрации Саханки Игоря Нагорного: «В результате прямого попадания был разрушен дом по улице Бабенко, 2, в Саханке. Пострадавших нет, на момент обстрела владельцы жилья отсутствовали»
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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