МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины на ковер

МИД Беларуси не заставил себя долго ждать после инцидента с самолетом белорусской авиакомпании. Сегодня для объяснений был вызван временный поверенный в делах Украины Валерий Джигун. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

"В ходе встречи в МИД руководителю украинской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с действиями компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского воздушного судна авиакомпании "Белавиа", – отмечается в сообщении.

Белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны, заявили в МИД Беларуси.

Напомним, самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта "Жуляны" в Минск 21 октября в 15:25. В 15:36 командиру поступило указание от диспетчера ГП "Украэрорух" о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители.

Командир выполнил команду и в 15:55 самолет вернулся в "Жуляны". После посадки украинские силовики сняли с борта одного пассажира, гражданина Армении, который оказался журналистом-антимайдановцем Арменом Матиросяном, с 2014 года проживающим в Москве. После дозаправки в 16:37 самолет повторно вылетел в Минск.

Снятый с рейса пассажир был отпущен правоохранительными органами Украины и вылетел в Минск в 19:00 следующим рейсом авиакомпании "Белавиа". "Белавиа" намерена требовать с ГП "Украэрорух" возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в "Жуляны", сообщили в авиакомпании.