Главная

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины на ковер

опубликовано alex1943 в Вс, 23/10/2016 - 12:53 Новость: тема тэги гео
belarus
МИД Беларуси не заставил себя долго ждать после инцидента с самолетом белорусской авиакомпании. Сегодня для объяснений был вызван временный поверенный в делах Украины Валерий Джигун. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

"В ходе встречи в МИД руководителю украинской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с действиями компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского воздушного судна авиакомпании "Белавиа", – отмечается в сообщении.

Белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны, заявили в МИД Беларуси.

Напомним, самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта "Жуляны" в Минск 21 октября в 15:25. В 15:36 командиру поступило указание от диспетчера ГП "Украэрорух" о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители.

Командир выполнил команду и в 15:55 самолет вернулся в "Жуляны". После посадки украинские силовики сняли с борта одного пассажира, гражданина Армении, который оказался журналистом-антимайдановцем Арменом Матиросяном, с 2014 года проживающим в Москве. После дозаправки в 16:37 самолет повторно вылетел в Минск.

Снятый с рейса пассажир был отпущен правоохранительными органами Украины и вылетел в Минск в 19:00 следующим рейсом авиакомпании "Белавиа". "Белавиа" намерена требовать с ГП "Украэрорух" возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в "Жуляны", сообщили в авиакомпании.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет