Главная

Одесское отделение ВО «Свобода» боится Одесской Народной Республики

опубликовано alex1943 в Вс, 23/10/2016 - 12:58 Новость: тема тэги гео
swoboda
На своей официальной странице организации в социальной сети Facebook одесская областная организация ВО «Свобода» требует у президента Украины Петра Порошенко инициировать роспуск Одесского областного совета из-за попытки срыва процесса декоммунизации в регионе.

«Депутаты Одесского облсовета решили обратиться к президенту Украины с просьбой вернуть улицам Одессы названия, которые они носили до переименования председателем ОГА в мае 2016 года. Одесский областной совет требует убрать с карты города улицы, названные в честь защитников Украины, героически погибших на Востоке», — пишут представители «Свободы».

Напомним, в ходе сессии облсовета 20 октября депутаты решили обратиться к президенту Украины с просьбой отменить распоряжение губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по поводу переименования улиц согласно закону о декоммунизации.

«Одесский облсовет своим решением осуществил первый шаг к сепаратизму, синхронность и слаженность в голосовании за антигосударственное решение показали, что в будущем существует опасность, что также синхронно и слаженно эти самые депутаты могут проголосовать за создание Одесской народной республики, как это было сделано на Донбассе. Дальнейшая работа депутатов, которые во время войны требуют отмены украинских названий, невозможна, и мы требуем роспуска действующего созыва Одесского областного совета», — резюмировали в «Свободе».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет