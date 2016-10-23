Одесское отделение ВО «Свобода» боится Одесской Народной Республики

На своей официальной странице организации в социальной сети Facebook одесская областная организация ВО «Свобода» требует у президента Украины Петра Порошенко инициировать роспуск Одесского областного совета из-за попытки срыва процесса декоммунизации в регионе.

«Депутаты Одесского облсовета решили обратиться к президенту Украины с просьбой вернуть улицам Одессы названия, которые они носили до переименования председателем ОГА в мае 2016 года. Одесский областной совет требует убрать с карты города улицы, названные в честь защитников Украины, героически погибших на Востоке», — пишут представители «Свободы».

Напомним, в ходе сессии облсовета 20 октября депутаты решили обратиться к президенту Украины с просьбой отменить распоряжение губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по поводу переименования улиц согласно закону о декоммунизации.

«Одесский облсовет своим решением осуществил первый шаг к сепаратизму, синхронность и слаженность в голосовании за антигосударственное решение показали, что в будущем существует опасность, что также синхронно и слаженно эти самые депутаты могут проголосовать за создание Одесской народной республики, как это было сделано на Донбассе. Дальнейшая работа депутатов, которые во время войны требуют отмены украинских названий, невозможна, и мы требуем роспуска действующего созыва Одесского областного совета», — резюмировали в «Свободе».