Генпрокурор Луценко имеет в собственности имущество оформленное на подставных лиц

Один из главных коррупционеров Украины, кум нелюдя Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко владеет имуществом, которое оформлено на подставных лиц. О данном вопиющем факте сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

«Действующий генпрокурор у него оформлено все на бухгалтерше его жены, владелец огромного дома в центре города», — отметил Лещенко.

На уточняющий вопрос, имеется в виду Юрий Луценко, Лещенко ответил: «Ну конечно, Луценко».

Он также добавил, что подобных примеров много, когда все имущество оформляется на подставных лиц.