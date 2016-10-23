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Генпрокурор Луценко имеет в собственности имущество оформленное на подставных лиц

опубликовано vinodelov в Вс, 23/10/2016 - 15:31 Новость: тема тэги гео
Луценко

Один из главных коррупционеров Украины, кум нелюдя Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко владеет имуществом, которое оформлено на подставных лиц. О данном вопиющем факте сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

«Действующий генпрокурор у него оформлено все на бухгалтерше его жены, владелец огромного дома в центре города», — отметил Лещенко.

На уточняющий вопрос, имеется в виду Юрий Луценко, Лещенко ответил: «Ну конечно, Луценко».

Он также добавил, что подобных примеров много, когда все имущество оформляется на подставных лиц.

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Автор (или псевдоним)
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