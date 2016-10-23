Патруль армии ДНР обстрелян под Старомихайловкой

Один из патрулей армии ДНР, обходящих участок фронта, находящийся к северо-западу от поселка Старомихайловка, попал под обстрел. В 7 часов утра 23 октября патруль армии ДНР в составе двух бойцов двигался вдоль линии фронта, прикрывающей северо-западные подступы к Донецку.

Патруль попал в зону видимости украинских военных, и с позиций ВСУ раздалась стрельба из стрелкового оружия.

Бойцы армии ДНР, находившиеся в составе патруля, ответный огонь, чтобы не нарушать Минские соглашения, открывать не стали, а пользуясь пересеченным рельефом местности, быстро скрылись с поля зрения противника.