С объявлением на бывшей Украине демобилизации военнослужащих, призванных в армию в ходе шестой мобилизационной волны, многие регионы самостийной державы стали сталкиваться с нешуточной проблемой.

Бывшие «атошники», подорвав на войне здоровье, получив психологический надлом, и что еще также бывает нередко, подсев на наркоту, нигде не хотят работать.

Так и в районных центрах Харьковской области, например, в Купянске, Волчанске, Изюме, демобилизованных вояк днями напролет можно увидеть праздношатающимся или еще чаще - завсегдатаями питейных заведений. Возвращение домой могут «отмечать» и где-нибудь посреди улицы.

Поэтому, с мест в Управление МВД бывшей Украины в Харьковской области, стали поступать предложения от полицейских начальников городов и районов. Местные начальники полиции предлагают сформировать из демобилизованных «атошников» что-то вроде «Департамента по охране края».

Полицейскому начальству Харьковской области такая идея поначалу не понравилась. В областном Управлении МВД подумали, что речь идет о создании структуры, параллельной полиции. Но с мест успокоили: «Департамент», если он будет создан, займется выявлением преступлений исключительно в армейской среде, и заодно, бороться с «российскими диверсантами».

После таких уточнений идею переквалифицировать бывших «атошников» в «охранников края» нашли здравой. Спивающихся «дембелей» хоть куда-то пристраивать надо, иначе, ушедшие в запой, быстро придут в криминал. А полиции потом отдувайся.