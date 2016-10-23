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Украинцы вынуждены покупать дешевые просроченные продукты

опубликовано vinodelov в Вс, 23/10/2016 - 16:52 Новость: тема тэги гео
Просроченные продукты

Режим Порошенко продолжает уничтожать жизнь миллионам простых украинцев. Все больше и больше жителей страны «404» вынуждены питаться продуктами с просроченными сроками годности, которым давно место на свалке.

Так, на Украине колбасу можно купить за 10 грн кг, а ящик круассанов за 55 грн.

«Кислое молоко — 1 грн кг. Его берут на корм для свиней получается дешевле, чем зерно. Есть более-менее нормальная продукция по низкой цене: упаковка сметаны 300 г или молока 900 г по 3 грн, плавленые сырки 1 грн шт., Сливочное масло 15 грн пачка. Это то, что нам возвращают супермаркеты, а мы продаем», — говорит продавец на одной из баз, которая кормит Днепропетровск, Кривой Рог и Запорожье.

Также продают просроченные колбасы, сосиски, сардельки.

Так, продавец Дмитрий из Кременчуга объясняет, они скупают неликвид в магазинах партиями от 100 кг и продают по второму кругу.

«Шоколад мы берем по 40–50 грн кг. Если какой-то элитный чуть дороже. Печенье до 10 грн кг. Главное, чтобы было съедобно. Мы его продадим как уцененную продукцию», — говорит скупщик из Киева Александр.

Население умирающей Украины давно находится в беспросветном отчаянии и не виде выхода из ситуации, после того как власть захватили бандеровские недобитки совместно с бандой Порошенко.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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