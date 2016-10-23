В Питере появился мурал с изображением легендарного командира батальона «Спарта» Арсения Павлова

Мурал, что означает - «настенный» или «фреска» - современный вид монументального искусства все более популярен во всем мире. Таким муралом 21 октября стала стена дома в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. На ней появилось изображение Героя ДНР, Арсения Павлова (позывной «Моторола»), подло взорванного 16 октября украинскими диверсантами в Донецке.

В паблике «Вечерний Металлострой» опубликована фотография этого мурала.

Напомним: в траурной церемонии прощания с героем 19 октября приняли участие более 50 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.