Главная

В Питере появился мурал с изображением легендарного командира батальона «Спарта» Арсения Павлова

опубликовано alex1943 в Вс, 23/10/2016 - 16:58 Новость: тема тэги гео
mural
Мурал, что означает - «настенный» или «фреска» - современный вид монументального искусства все более популярен во всем мире. Таким муралом 21 октября стала стена дома в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. На ней появилось изображение Героя ДНР, Арсения Павлова (позывной «Моторола»), подло взорванного 16 октября украинскими диверсантами в Донецке.

В паблике «Вечерний Металлострой» опубликована фотография этого мурала.

Напомним: в траурной церемонии прощания с героем 19 октября приняли участие более 50 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет