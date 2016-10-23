Ротация на оккупированной ВСУ части Луганщины: прибывают “правосеки“ и подразделение крымских татар

Об этом на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. В частности, он сказал: «Личный состав 9 батальона 59-й бригады ВСУ, дислоцирующегося в районе населенного пункта Золотое, заменят подразделения националистических формирований и подразделения МВД Украины.

По информации местного населения стало известно, что в район населенного пункта Золотое прибыло подразделение из состава ДУК «Правый сектор» в количестве 70 человек, подразделение из состава батальона МВД «Луганск-1» количеством до 100 человек, и подразделение из состава «Крымско-татарского» батальона количеством до 100 человек.

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с увеличением количества националистических формирований в данном районе будет наблюдаться рост числа нарушений Минских договоренностей».

Майор Марочко отметил, что ситуация на линии разграничения (линии фронта) остается напряженной, а киевские вояки продолжают оборудовать огневые позиции вблизи линии фронта.