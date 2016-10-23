Новый командир легендарного батальона «Спарта»

После трагической гибели Арсения Павлова (Моторолы) руководить батальоном «Спарта» будет его первый заместитель Владимир Жога (позывной «Воха»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Арсен меня всегда представлял заместителем, поэтому единогласно решили, что его дело будем продолжать все вместе, но под моим руководством», - сказал Владимир журналисту агентства, отвечая на вопрос, кто займет место погибшего командира. «Спарта» будет по-прежнему заниматься боеподготовкой и наносить врагу урон», - подчеркнул он.

Жога Владимир Артемович, 1993 года рождения, уроженец города Славянска, начал свой боевой путь там же, встав с первых дней так называемой «АТО», объявленной Киевом в апреле 2014 года, на защиту Донбасса от майданщиков. Там же познакомился с Арсением Павловым и прошёл всю войну в составе батальона «Спарта».

Напомним: Герой ДНР Арсений Павлов был взорван в лифте дома, когда поднимался в свою квартиру к жене и детям вечером 16 октября. В силовых структурах ДНР заявили, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное украинскими диверсантами.